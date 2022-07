Les Alpes-Maritimes font tout pour ne pas être le troisième département français à être touché par un important incendie cet été. L'ONF et Force 06 travaillent main dans la main.

Incendie : Force 06 et l'ONF patrouillent 7 jours sur 7 dans les Alpes-Maritimes

Les feux en Gironde sont malheureusement impressionnants. Les Bouches-du-Rhône sont également attaqués par les flammes. Les Alpes-Maritimes sont pour le moment épargnés.

Pour éviter la catastrophe, les équipes multiplient les patrouilles. Elles sont sur le terrain sept jours sur sept. L'Office Nationale des Forets, l'ONF et Force 06 ont une mission : agir le plus rapidement possible sur un début d'incendie. "Nous sommes sur tout le département avec nos équipes, en général nous mettons 20 minutes pour arriver sur un départ de feu, l'idée est de le contrôler en attendant l'arrivée des pompiers" explique Kamel, coordinateur à Force 06.

Une intervention parfois très délicate

Mickael est un des patrouilleur de Force 06 : "Je me rappelle de ce feu à Saint-Vallier-de-Thiey ou nous sommes arrivés en premier. _Etre au milieu des flammes c'est impressionnant_, on n'a pas le temps d'avoir peur". Parfois un des camions de Force 06 permet à l'hélicoptère des pompiers de récupérer de l'eau pour éteindre un incendie, c'est ce que l'on voit sur cette vidéo que nous a confié Mickael.

Une fois l'eau récupérée, l'hélicoptère tente d'éteindre le feu

La quarantaine d'agent de Force 06 et la vingtaine de personne qui travaille pour l'ONF quadrillent l'ensemble des Alpes-Maritimes. "En arrivant vite, très régulièrement nous permettons ainsi qu'un incendie soit contrôlé dès son départ. Il faut savoir que l'Homme est responsable à plus de 90 % des incendies de forets" rajoute Alain Monavon, responsable de l'ONF dans les Alpes-Maritimes et le Var

Si on ne respecte pas les règles, ça peut couter cher. Toutes infractions peut entrainer une amende entre 135 et 750 euros, si il n'y a pas de blessés