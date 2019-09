Incendie Lubrizol à Rouen : ça fait quoi de vivre près d'un site Seveso?

Vonges - France

Après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen la question peut se poser... Comment vivre à proximité d'un site classé Seveso? Coopératives ou silos agricoles, dépôts pétroliers, usine pharmaceutique, site de stockage et de valorisation de déchets dangereux, site utilisant des produits chimiques, en Côte-d'Or 17 usines sont classées Seveso : 8 seuil "bas", 9 seuil "haut".

La poudrerie de Vonges peut stocker jusqu'à 1.000 tonnes d'explosifs

C'est le cas notamment de la poudrerie de Vonges. C'est l'une des plus importantes de France, elle produit des explosifs pour les carrières et les chantiers autoroutiers, sa capacité de stockage est de 1.000 tonnes. Une usine installée en plein coeur du village. Le risque principal? C'est pour les habitations et plus particulièrement pour les vitres des maisons explique Bruno Lorenzon, le maire de Vonges! Il habite rue de Dijon, à 100 mètres de l'usine d'explosifs.

Des fenêtres renforcées

"Il y a un plan de prévention des risques technologiques qui a été élaboré par les services de l'Etat qui prévoit des travaux lors des constructions. Des travaux de renforcement de vitrages et de portes. Des travaux qui seront cofinancés par l'Etat, les collectivités territoriales et la commune. Car c'est le risque principal. Il n'y a pas plus de soucis que cela avec les habitations telles qu'elles sont implantées dans notre village" selon le maire.

"Nous sommes nés avec cette usine, elle ne nous gène pas"

Qu'en pensent les habitants de Vonges? Pour le savoir on s'est présenté au zinc du café-restaurant "Au p'tit bouchon" à 30 mètres de l'usine. "On est habitués à voir cette usine donc nous cela ne nous gène pas" commente une dame. A côté, au comptoir, un monsieur donne le fond de sa pensée : "on est nés avec c'est pour ça qu'elle ne nous gène pas, en fait ça ne risque pas plus qu'un volcan en veille"!

"Je me fous de ce qui s'est passé à Rouen"

Un autre monsieur fini son verre, il explique que "son grand-père a été tué dans une explosion en 1936". Mais c'était une autre époque poursuit-il : "à l'époque on n'utilisait pas les mêmes explosifs que maintenant, aujourd'hui ce sont des explosifs inertes, ça ne risque plus rien". Pourtant, ce qui s'est passé à Rouen prouve que le risque zéro n'existe pas. "Je m'en fous de ce qui s'est passé à Rouen. J'habite pas à Rouen moi" lance un autre.

Les usines Seveso Seuil Haut suivies de près

Selon Frédéric Sampson, directeur de cabinet du Préfet de Côte-d'Or, les sites "Seveso Seuil Haut" sont l'objet d'un suivi tout particulier des services de l'Etat. "Il y a l'obligation de préparer un Plan d'Opération Interne (POI) qui concerne l'exploitant du site. Cela vise l'ensemble des opérations qui doivent être prises en cas d'accident par l'opérateur lui-même. Il y a également un un Plan Particulier d'Intervention (PPI) que doit établir l'Etat."

Des exercices Seveso tous les ans

Ce dernier porte sur l'organisation des moyens afin de maîtriser un accident dès lors que celui-ci déborde du site lui-même. A côté de cette planification, il y a tous les exercices que nous organisons régulièrement afin d'être prêt à réagir. La préfecture de Côte-d'Or organise un exercice Seveso tous les ans". Selon Frédéric Sampson, il y a en Côte-d'Or 4 sites Seveso soumis à un Plan de Particulier d'intervention, chacune des usines est donc testée tous les 4 ans.

Quelques accidents mortels

La poudrerie de Vonges est une ancienne poudrerie royale créée en 1691. Nationalisée en 1905 elle est exploitée entre 1930 et 1971 par l'état français puis entre 1971 jusqu'en 2007 par le groupe SNPE. Et depuis 2008 par la société Titanobel. Quelques accidents jalonnent l'histoire de cette poudrerie, le plus grave peut-être, date de juillet 1920, à l'époque une explosion a coûté la vie à 10 ouvriers.

