Incendie mortel à Montereau : une pétition lancée pour régulariser un homme ayant évacué des habitants

Plus de 3 000 personnes réclament, dans une pétition en ligne, la régularisation d'un Tchétchène qui a fait acte de bravoure lors de l'incendie mortel à Montereau-Fault-Yonne ce mercredi. Avec l'un de ses amis, l'homme a escaladé la façade de l'immeuble pour évacuer des habitants.

Un "acte de bravoure", un "citoyen lambda qui n'a pas hésité une seconde à mettre son courage au service des autres". Voilà comment est décrit Dombaev Dzhambulat dans une pétition en ligne réclamant sa régularisation. Cet homme, tchétchène, a évacué ce mercredi des habitants d'un immeuble de sept étages ravagé par un incendie à Montereau-Fault-Yonne, en Seine-et-Marne. Deux personnes, une mère et sa fille, sont mortes, malgré l'intervention des secours. Dix autres personnes ont été légèrement blessées, intoxiquées par des fumées. Des dizaines de personnes ont pu être sauvées grâce aux pompiers et à l'intervention de deux hommes, Dombaev et Ouloubaev.

"Au péril de leur propre vie, ils ont gravi la façade de l'immeuble jusqu'au deuxième étage afin de secourir un vieil homme sur son balcon, le passe au-dessus du vide pour ensuite le déposer en sécurité sur le balcon voisin", explique la pétition lancée cette semaine sur internet. Cette pétition adressée au maire de Montereau-Fault-Yonne et à la préfecture de Seine-et-Marne, a recueilli plus de 3 350 signataires ce vendredi après-midi. Ils réclament la régularisation de ce citoyen héroïque, pour "lui offrir une autre vie", car "qui sauve une vie, sauve l'humanité entière", indique la pétition.