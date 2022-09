Incendies : 110 pompiers creusois mobilisés cet été pour les feux en Gironde et dans les Landes

Les pompiers de la Creuse sortent d'un été inédit. Ils n'ont en effet jamais été autant sollicités sur le front des incendies en France. 110 secouristes du département sont partis prêter main forte à leur collègues de la Gironde et des Landes en juillet et en août.

L'été fut chaud, et pas de tout repos pour les pompiers creusois. À l'heure de faire le bilan sur les mois de juillet et d'août 2022, le commandant Jérémy Lavergne n'hésite pas en effet à parler d'un "mobilisation inédite à l'extérieur" pour le SDIS 23, le Service départemental d'incendie et de secours de la Creuse. Au total, 110 pompiers se sont en effet relayés tout au long de l'été sur les deux incendies géants en Gironde et dans les Landes.

Pompiers volontaires et professionnels

Pompiers, volontaires comme professionnels, tous sont partis sur le front pour aider leurs collègues. Alexandre par exemple, pompier volontaire creusois, s'est rendu trois jours mi-août avec une équipe, sur le terrain pour tenter de maîtriser les flammes près de Landiras. C'était au moment du deuxième grand feu de l'été dans ce secteur.

J'ai encore une photo en tête, celle d'un paysage noir, calciné, des animaux pris dans les flammes - Alexandre, pompier volontaire creusois.

Les images n'ont pas quitté l'esprit d'Alexandre depuis, "j'ai encore une photo en tête, celle d'un paysage noir, calciné, des animaux pris dans les flammes. Tout est parti en fumée. Et en y repensant, ça donne encore des frissons" confie-t-il.

C'est la première fois qu'Alexandre luttait contre un incendie d'une telle ampleur. "En revenant en Creuse, je me suis dit que ça pouvait aussi arriver chez nous. Cette entraide que l'on a eu, ce renfort, peut-être qu'un jour, on en aura aussi besoin chez nous".

Des missions de deux, trois jours

Plusieurs équipes se sont relayées à chaque fois sur des missions de deux, trois jours pour reposer les effectifs et assurer un roulement permanent. Un effort conséquent puisqu'au total, plus d'un dixième des effectifs du SDIS 23 ont été mobilisés à l'extérieur du département cet été.

"On missionne des personnes à l'extérieur, mais l'activité ne s'arrête pas pour autant en Creuse", rappelle le commandant Jérémy Lavergne. "C'est un jeu d'équilibriste depuis deux mois, c'est une gestion particulière. Mais c'est surtout une fierté d'avoir pu aider nos collègues girondins".

Le commandant Jérémy Lavergne du SDIS 23 au sujet des incendies de l'été. Copier

Une grande fierté donc pour les équipes creusoises, qui se forment aussi aux feux de forêt depuis des années. La Creuse aussi compte en effet de très nombreuses parcelles boisées sur son territoire. Et il n'est pas exclu que les pompiers soient de nouveau sollicités en-dehors des frontières du département, si jamais un nouvel incendie de grande ampleur venait à se déclarer dans les semaines et les mois qui viennent.