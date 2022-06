Incendies : "90% des feux chez nous sont d'origine humaine" prévient le chef des pompiers des Alpes-Maritimes

Le commandant Xavier Wiik, chef des opérations des pompiers des Alpes-Maritimes, fait le point ce vendredi sur la situation en cette période de sécheresse et à quelques jours de l'été.

Plus de 300 pompiers sont prêts à intervenir, des réserves d'eau bien remplies par précaution et trois hélicoptères prêts à décoller : tout est prêt pour appréhender les incendies de l'été dans les Alpes-Maritimes. Et les pompiers n'ont pas perdu la main puisqu'il y a déjà eu 69 incendies dans le département depuis le début de l'année.

Prudence et vigilance !

Le commandant Xavier Wiik, chef des opérations des pompiers des Alpes-Maritimes rappelle l'importance de la prévention, notamment dans les écoles, pour sensibiliser la population. Les mégots, les feux "à la sauvage" peuvent en effet avoir des conséquences dramatiques, c'est souvent dit, ils sont pourtant responsables dans de nombreux cas.