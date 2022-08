Incendies août 2022 en Gironde: Tous solidaire

Le deuxième incendie de l'été dabs le Sud Gironde a ravagé plus de 7400 hectares de forêt et détruit plusieurs maisons et dépendances à Belin-Beliet. 9 familles de la commune ont tout perdu. Pour leur venir en aide, France Bleu Gironde soutient l'initiative de la commune de Belin-Beliet, en association avec le site d'actualité Le Belinetois. L'objectif est de récolter des fonds au profit des sinistrés. Ce mardi 16 août, 3 jours après le lancement de l'opération, la cagnotte affichait déjà plus de 4000 euros et 99 donneurs.

Si vous souhaitez participer à cet élan de générosité, vous pouvez vous aussi donner grâce à la cagnotte leetchi en ligne. Chacun participe du montant qu'il souhaite et tous les paiements sont sécurisés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



France Bleu Gironde vous propose de relayer toutes vos initiatives pour venir en aide aux sinistrés et remercier les pompiers. Contactez nous!