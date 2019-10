Incendies : bientôt des caméras de vidéo surveillance dans les forêts sarthoises ?

C'est l'une des mesures envisagées par le Conseil départemental de la Sarthe pour prévenir les feux de forêts. Pour l'instant rien est acté mais avec le réchauffement climatique, de nouveaux moyens de prévention sont à l'étude explique le sénateur Jean-Pierre Vogel

Le Mans, France

"Pour éviter la propagation d'un feu, il faut l'attaquer dans les 10 minutes qui suivent son départ". Jean-Pierre Vogel connaît bien le sujet. Avant de devenir sénateur, l'ancien maire de Bonnétable était aussi président du service d'incendie et de secours de la Sarthe (SDIS). Avec le réchauffement climatique, le risque de feu de forêt augmente. "Il devrait concerner l a moitié de l'ensemble des massifs français d'ici 2060 contre un tiers aujourd'hui" dit Jean Pierre Vogel, auteur d'un rapport sur la lutte contre les feux de forêts. Et la Sarthe qui est le département le plus boisé des Pays de la Loire, n'est pas épargnée. "Le 25 juillet, les 52 engins du département dédiés aux feux de forêts étaient mobilisés. Des renforts ont été demandés aux départements voisins qui eux aussi avaient tous leurs moyens engagés sur le terrain. La chance qu'on a eue, c'est que les vents ce jour là étaient inférieurs à 20km/h. Cela a permis d'éviter une propagation du feu qui n'aurait sans doute pas pu être maîtrisée par nos sapeurs-pompiers".

Des caméras de vidéosurveillance et des drones

Démonstration d'extinction des incendies par un canadair près du lac du Salagou à Celles (Hérault), 5 juin 2019. © Radio France - Romane Porcon

Le réchauffement climatique n'est pas le facteur d'incendie, l'absence d'entretien des terrains (débroussaillement) mais aussi les actes criminels sont à l'origine de feux qui peuvent être dévastateurs comme en 2015 à Mulsanne,Téloché, Ruaudin et Brette-Les-Pins où 150 hectares étaient partis en fumée. Pour intervenir rapidement sur les feux, il y a les moyens aériens type Canadair ou Tracker "Ce sont des moyens extrêmement lourds qui sont mobilisés sur le Sud de la France, l'Arc Méditerranéen, la Corse. Les avions du Guet Aérien ARmé (GAAR) ont des missions de patrouille et de surveillance. Ils sont chargés de produits retardant et surveillent les forêts les plus à risque". Des zones qui s'étendent de plus en plus vers le Nord avec le réchauffement climatique. Jean-Pierre Vogel préconise donc de revoir le dispositif, en prévoyant des points de ravitaillement dans le département. Mais pour détecter un feu très tôt, des caméras de vidéo-surveillance et des drones sont envisager par le Conseil départemental de la Sarthe qui pilote les secours. Ils sont moins coûteux que des avions, plus souple et plus adaptés. "La France souhaite remplacer ses vieux Canadair mais pour des questions de coût, une commande groupée a été faite à l'échelle européenne. Encore faut-il que les Etats membres se mettent d'accord, ce qui prend parfois du temps.