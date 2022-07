Incendies dans le Gard : une vingtaine de pompiers berrichons en renfort

Ils ont été mobilisés en quelques heures la nuit dernière (jeudi 07/07), 20 pompiers du Berry (11 du Cher et 9 de l'Indre ) sont partis avec 4 engins de lutte contre le feu pour prêter main-forte à leur collègues confrontés à d'important feux de forêts dans le Gard.

"Normalement, lorsque l'on fait cela, c'est soit pour intégrer un dispositif déjà en place, l'un des nombreux chantiers [d'incendie] qu'ils ont eus, soit pour faire du préventif, c'est à dire d'aller dans les endroits ou les forces ont besoin de se reposer ou de se reconditionner. " détaille le colonel Sébastien Bourdin, chef de groupement des services prévention, prévision, opération au SDIS 36.

Une force d'intervention mise en place en 2015

Les pompiers berrichons commencent à être rodés à ce genre d'intervention de solidarité nationale. La mise en place du GIFF (Groupe d'intervention feux de forêts) Berry date de 2015. L'idée était de mutualiser les moyens de l'Indre et du Cher pour apporter une réponse rapide à ce genre de sollicitation tout en préservant les capacités opérationnelles dans nos départements. "Ça nous permet de répondre quasi systématiquement aux besoins des autres départements. Ce modèle là, d'ailleurs, a été repris par bon nombre de SDIS au niveau national. _La sollicitation sur ces six dernières années est d'environ de 2 à 3 départs par an_, essentiellement l'été." détaille Sébastien Bourdin. Et la solidarité ne marche pas que dans un sens surtout avec le réchauffement climatique qui amplifie les risques d'incendies sous nos latitudes. "Nous avons eu ,dans l'Indre, besoin aussi des renforts extra-départementaux, notamment le feu de Oulches du 2 avril 2021. Donc, il y a un effort de solidarité qui doit être important à réaliser. On est conscient qu'on fait partie des départements qui auront besoin dans les prochaines années de nos collègues dans le cadre de luttes et de préservation de notre patrimoine végétal."