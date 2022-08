Incendies dans le Sud-Ouest : le gouvernement annonce l'aide de plusieurs pays européens

L'Allemagne, la Grèce, la Pologne, la Roumanie et l'Autriche aident ou vont aider la France "dans les prochaines heures" à faire face aux incendies qui ravagent notamment la Gironde dans le sud-ouest du pays, a annoncé jeudi Emmanuel Macron, saluant la "solidarité européenne". Dans un tweet, le président de la République a indiqué que "l'Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l'Autriche: nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies".

En déplacement à Hostens (Gironde) ce jeudi midi, Elisabeth Borne a quelque peu précisé les renforts aériens et terrestres qui arriveront sur place. "Nous n'avons jamais mobilisé autant de moyens aériens contre ces incendies et on va continuer à se renforcer", a déclaré la Première ministre. "Par rapport à juillet, nous sommes passés de deux hélicoptères à neuf. D'ici la fin de semaine, nous serons à onze". Quatre avions de la flotte de l'UE ont été également envoyés en France depuis la Grèce (deux Canadair) et la Suède (deux Airtractor), a annoncé la commission européenne.

La Pologne avait annoncé qu'elle allait envoyer 146 sapeurs-pompiers et 49 véhicules pour combattre les incendies. Ils doivent arriver vendredi midi selon l'Elysée. L'Allemagne envoie de son côté 64 pompiers et 24 véhicules dont l'arrivée est prévue jeudi soir. Elisabeth Borne a ajouté qu'un "nouveau plan national d'aptation au dérèglement climatique sera mis en concertation à la rentrée"