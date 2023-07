Incendies de l'été 2022 en Gironde : le traumatisme toujours bien présent pour les habitants de Cazaux

Le 12 juillet 2022, la Gironde s'embrasait. À Cazaux, quartier de La Teste, 4.000 habitants allaient devoir évacuer. Bilan de l'incendie : deux maisons et un restaurant de plage détruits et des habitants toujours sous le choc un an après.

Sur les hauts du lac de Cazaux © Radio France - Stéphane Hiscock La date du 12 juillet 2022 restera dans l'histoire de la Gironde. Elle marque le début des incendies hors normes de Landiras et de La Teste-de-Buch. Ces feux allaient entraîner l'évacuation de presque 40.000 habitants. Illustration au bord du lac de Cazaux, un quartier de La Teste : 4.000 personnes étaient contraintes d'évacuer dans la fumée le 14 juillet en début d'après-midi . Les flammes se sont arrêtées au bord du lac, détruisant sur leur passage deux habitations et un restaurant (La Petite Playa). Le site du restaurant La Petite Playa © Radio France - Stéphane Hiscock Une boule de feu arrivant de la forêt est passée au dessus de la première ligne d'habitation en bordure du lac. Refugiée chez sa fille Cathy a regardé à la télévision la progression de l'incendie qui ravageait son cadre de vie : "au début un pompier nous a dit que la maison était détruite. Mais c'était une erreur. Un deuxième pompier a pu nous rassurer." "J'en ai encore des frissons. On a du mal ! C'est toute ma vie ici" Le feu est arrivée de la forêt usagère © Radio France - Stéphane Hiscock Le feu est passé à 15 mètres du camping du lac de Cazaux. Son patron, Jean-Marc Bregulla se souvient de cette après-midi où il a dû évacuer ses 250 campeurs. "Un policier est arrivé en trombe sur sa moto pour nous dire d'évacuer. Ça s'est bien passé. Je suis parti en dernier après avoir fermé les bouteilles de gaz. Ensuite, j'ai visionné mes caméras de surveillance et j'ai vu que les pompiers défendaient le camping".