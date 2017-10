Incendies en Balagne : huit maires portent plainte pour dénoncer l'omerta

Comme ils l'avaient annoncé la semaine dernière, les maires de huit communes touchées par les incendies en Balagne sont allés déposer plainte ensemble ce mardi. Il y a une dizaine de jours, 1.600 hectares de végétation avaient été détruits.

Pour le symbole et pour marquer les esprits, ils sont allés main dans la main à la gendarmerie de L’Île-Rousse, déposer plainte contre X, après les incendies qui ont ravagé une partie de leurs communes. Les maires ont voulu faire entendre leur ras-le-bol et dénoncer l'omerta.

"C'est une initiative qui a été prise par la Communauté de communes du bassin de vie de L'Île-Rousse, explique Pierre-Marie Mancini, maire de Costa et président de l'association des maires de Haute-Corse. C'est le moyen que nous avons trouvé pour dire nous en avons assez de ces mises à feu répétitives. Cette fois-ci, c'était la fois de trop. Ce sinistre a causé de gros dégâts. L'environnement en a payé un lourd tribut. Et nous avons évité le pire pour les biens et les personnes."

"Personne ne sait vraiment qui est responsable de ces mises à feu, poursuit Pierre-Marie Mancini. C'est pourquoi nous portons plainte contre X. Il faut que, tous ensemble, nous commencions à y réfléchir. Il faut que des enquêtes puissent être menées. En Corse, nous le savons tous, il y a des problématiques de chasse, d'élevage, peut-être des jalousies. Certains ont recours à ce genre de pratiques. Mais c'est irresponsable. Il faut que, d'une seule voix, nous fassions entendre notre ras-le-bol. Les élus et les populations n'ont pas à être pris en otage pour ces histoires."

Après la Balagne, depuis jeudi, c'est à Ghisoni que les flammes font toujours des dégâts. Le dernier bilan fait état de 550 hectares brûlés. D'importants moyens matériels et humains sont engagés. D'autres renforts sont arrivés ce mardi 31 octobre, depuis les Bouches-du-Rhône, pour épauler les pompiers corses.