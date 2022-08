Incendies en Dordogne : dans la Double, des propriétaires à cran font des rondes pour surveiller la forêt

Sur la route pour arriver au hameau des Bordes, les pinèdes sont sèches comme des allumettes. Les fougères, rougies par la sécheresse. Sous la chaleur écrasante, les maisons du petit bourg semblent vides. Mais Aline guette derrière ses stores, les jumelles posées sur le rebord de la fenêtre : "On le fait à tour de rôle. Moi, j'étais dans ma piscine quand ça a commencé à brûler. J'ai pris ma voiture, je suis parti voir. Et là-bas, une voiture est sortie du bois comme un fou, il a failli me percuter. J'ai vu le bonhomme, mais je n'ai pas pu retenir la plaque."

La quadragénaire a prévenu les gendarmes, elle est convoquée dans quelques jours, pour aller témoigner. Plusieurs départs de feu ont été constatés ces derniers jours aux alentours du bourg, le plus important a brûlé 90 hectares à La Roche Chalais dans la nuit de dimanche à lundi. Dans leur ferme, Guillaume et sa mère, des agriculteurs regardent la pendule : "C'est l'heure critique. On a repéré les heures où ça allume. On pense que c'est quelqu'un qui travaille, parce que c'est soit allumé le matin autour de six heures, soit le soir après 17 heures".

Toute la forêt autour, c'est la leur. Une partie a brûlé déjà. La piste de l'incendiaire, ils en sont persuadés : "On connaît cette forêt, on y a grandi, c'est la forêt de mon père et de mon grand-père", dit Guillaume : "Autant de départs de feu en si peu de temps, ce n'est pas possible autrement". Avec d'autres propriétaires du coin, le jeune agriculteur fait des rondes, tous les jours, parfois la nuit. Il a mis des rubalises, pour fermer les chemins forestiers. Et sur cette terre de chasseur, mieux vaut ne pas s'y attaquer.

"Il va falloir qu'il se calme, parce que si les propriétaires lui tombent dessus, ça va très mal se passer pour lui", assure le jeune homme de 22 ans. Il n'est pas le seul à le dire. Plusieurs riverains tournent le soir ou la journée, le fusil à l'arrière de la voiture : "Les gendarmes sont allés chez un voisin, ils lui ont dit : 'mieux vaudrait que ce soit nous qui l'attrapions plutôt que les propriétaires". Sa mère Nathalie désapprouve, mais elle le dit : "Les gens sont à cran. On a déjà eu la grêle, les arbres sont morts, ils sont desséchés sur place. Et maintenant les incendies. Ici, la forêt pour les gens, c'est la banque".

La gendarmerie a déployé de gros moyens dans le secteur de la Double depuis les incendies du début de semaine. Guillaume, sa mère et de nombreux riverains le confirment, un hélicoptère tourne régulièrement au-dessus des pinèdes. Des motards passent, des voitures de patrouille aussi. Il y a même des gendarmes en civil qui font de la surveillance. Elle tente de tempérer les ardeurs des riverains, et encourage tous ceux qui ont vu une présence suspecte à le signaler auprès du 17.

Le parquet de Périgueux a ouvert plusieurs enquêtes pour "destruction volontaire par incendie", et l'hypothèse criminelle est privilégiée. Mais les enquêteurs n'excluent pas d'autres pistes. Mais le temps judiciaire n'est pas celui de la rumeur, ou de l'exaspération des riverains. Un agriculteur du Bost raconte que tous les soirs, il guette le ciel, pour voir si de la fumée ne s'échappe pas des pinèdes. L'autre jour, Guillaume a entendu une sirène de pompier en bas de chez lui. Il est descendu affolé : "Ca tord les tripes", dit le jeune homme. Fausse alerte. Les pompiers s'étaient simplement trompés de chemin.