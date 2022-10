Incendies en Gironde : 700 poteaux à changer, 100 kilomètres de câbles à dérouler, le chantier XXL d'Orange

A ce jour environ 150 foyers girondins sont toujours privés de téléphone fixe et d'internet suite aux incendies de l'été. L'entreprise Orange reste mobilisée sur le terrain pour changer des dizaines de kilomètres de câbles et des centaines de poteaux brûlés par les flammes. Au plus fort de la crise 350 clients ont été privés de télécommunication. Le chantier avance mais il faudra encore quelques semaines avant que tout le monde retrouve la tonalité et un signal sur la box.

Quartier Leyrasse à Louchats les poteaux de téléphone ont été remplacés mais le câble n'a pas encore été tiré. Claudie, une habitante, commence à trouver le temps long : "on n'a aucune communication depuis le 12 juillet. Pour passer un coup de fil on doit aller au village, 10 kilomètres aller-retour".

Cinq kilomètres plus loin à Hostens les techniciens d'Orange s'affairent. Ils fixent des poteaux, déroulent du câble et creusent des tranchés. Jean-Jacques Giraud, le responsable des opérations n'a jamais vu un tel désastre : "avec les inondations ou les tempêtes on retrouve toujours des éléments à reconstruire. Ici il n'y a plus rien. Tout a brûlé."

On a déjà remplacé plus de 500 poteaux sur les 700 détruits par les flammes - Eric Leblanc, directeur des relations collectivités locales en Gironde pour le groupe Orange

L'entreprise a fait un geste commercial en direction de ses clients coupés du réseau : un crédit de communications gratuites sur leur forfait mobile en attendant le retour de la ligne fixe ... pas avant la fin du mois d'octobre pour ceux qui se trouvent en bout de ligne.

