Incendies de l'été : ce que propose la "mission flash" pour mieux lutter contre les feux

Les conclusions de la "mission flash" après les méga-feux de cet été ont été rendues publiques ce jeudi à l'occasion du congrès des départements de France. Ce retour d'expérience a été mené par deux hommes : Jean-Luc Gleyze, le président de la Gironde et André Accary, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire. Ils ont multiplié les entretiens. Ce rapport sera aussi diffusé aux membres du gouvernement, aux députés et aux sénateurs dans les prochains jours.

ⓘ Publicité

Tout d'abord, en ce qui concerne la stratégie des pompiers, la doctrine dite "à feu naissant" a été confirmée. C'est-à-dire, intervenir le plus vite possible sur l'incendie dans les 10-15 premières minutes. Pour ça, le rapport indique que cette "doctrine est antinomique d’un système centralisé" avec uniquement des décisions venant d'en haut et pas des hommes de terrain.

La prise en compte des avis locaux dans la qualification du risque

La question des moyens, notamment aériens , est bien sûr longuement évoquée dans les conclusions de cette "mission flash". En particulier, le sujet du stationnement annuel des avions. Il faut aller plus loin que la simple création d'une deuxième base de Canadair. Aujourd'hui, il faut impérativement une répartition zonale des moyens aériens dans l'Hexagone. C'est-à-dire un vrai maillage du territoire avec quatre ou cinq lieux un peu partout en France afin que les avions ne s'attentionnent pas tous sur la même base de Nîmes.

Les deux auteurs de la "mission flash" demandent aussi la prise en compte des avis locaux désormais dans la qualification du risque. L'objectif est d'être encore plus juste et plus préventif. Pour être capable, par exemple, de demander l'envoi de moyens aériens supplémentaires à J-3 ou J-4 et plus seulement à J-1 où parfois il y a un manque de réactivité dans la chaîne de décision. Il faut avant tout une meilleure concertation.

Télésurveillance et drones

Plus globalement, pour les moyens, le rapport parle de plusieurs milliers d'euros à investir. Il préconise également de revoir l'aménagement des forêts car tous les massifs ne sont pas les mêmes. La question des pompiers volontaires et de leur mise à disposition par leur employeur est remise sur la table. Enfin, il va falloir s'appuyer sur les nouvelles technologiques : "Il faut développer la télésurveillance par caméra car c'est de toute évidence un élément qui facilite l'identification des feux y compris la nuit. Aujourd'hui, il n'y a pas de présence humaine de nuit dans les pilonnes", explique Jean-Luc Gleyze.