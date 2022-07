Incendies en Gironde : des animaux du zoo de la Teste recueillis en Dordogne

"On a pris toutes les caisses que l'on pouvait avoir" explique Emmanuel Mouton, le directeur de la réserve zoologique de Calviac en Périgord Noir. Ils accueillent depuis ce mardi 19 juillet, 15 animaux : des oiseaux (des Kamishis, des Gouras), des félins (un Margay), des marsupiaux (des Wallabys) et une mangouste jaune. Le sauvetage a été organisé au niveau national avec plusieurs parcs animaliers.

Ils sont hébergés temporairement avant un retour à la normale

Avec la référente primate, ils sont partis lundi après-midi avec leur camion trafic pour évacuer une partie des animaux du zoo de la Teste, les plus petits qui peuvent entrer dans des caisses, et les transporter jusqu'au zoo de Pessac. "Nous avons fait beaucoup d'aller-retour et vers 23 heures, on nous a dit ce n'est plus possible, le feu est trop près du zoo, il y avait de la cendre partout" raconte le directeur. Ils sont repartis le lendemain matin, le mardi, pour aller chercher 15 animaux. "Le trafic était plein" selon Emmanuel Mouton. Ces animaux resteront à Calviac temporairement avant un retour à la normale au zoo de la Teste. Ils sont visibles par les visiteurs sauf la Mangouste jaune qui est actuellement en quarantaine.