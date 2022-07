Incendies en Gironde : des bénévoles de la Croix-Rouge de la Vienne de retour de mission

La Croix-Rouge de la Vienne est mobilisée pour venir en soutien des sinistrés des incendies de Gironde. Ce lundi 18 juillet, deux bénévoles ont fait l'aller-retour dans la nuit pour apporter des kits de première nécessité dans un centre d'hébergement de Vendays Montalivet.

Partis de la Vienne peu après 22 heures, ils sont arrivés sur place vers 2 heures et demie du matin. Marion Said, infirmière-anesthésiste au CHU de Poitiers et bénévole à la Croix-Rouge depuis 20 ans faisait partie du voyage : "Notre travail c'est d'anticiper les besoins donc nous étions déjà prêt, le téléphone allumé H24. Lundi soir à 21h15 j'ai reçu un SMS pour me demander si j'étais disponible."

Depuis le début de son engagement à la Croix-Rouge c'est la première fois qu'elle est mobilisée pour une mission de cette ampleur dans un autre département : "Les personnes étaient déjà en train de dormir, toutes allongées sur des tapis dans des grandes salles. Ils étaient plus de 50 par salle donc nous avons donné du matériel afin qu'ils soient accueillis dans de meilleures conditions dès le lendemain matin : des lits, des kits d'hygiène et des tentes pour permettre une meilleure intimité et pouvoir séparer les familles."

Sur place, Marion Said a pu échanger avec quelques jeunes encore réveillés : "Ils nous ont parlé du désarrois qu'ils ressentaient et de l'avenir incertain puisqu'ils ne savaient toujours pas ce qu'ils allaient faire le lendemain, comment allait se passer la suite, si ils pourraient retourner dans leur camping récupérer leurs affaires."

Au cœur de ses échanges avec les sinistrés, l'élan de solidarité : "On ressent de la tristesse, beaucoup de tristesse pour ces gens, pour l'environnement et pour tout ce qui se passe. On ressent aussi un peu de fierté de pouvoir aider ces personnes puisque c'est aussi ce qui nous porte dans notre engagement au quotidien."

Des équipes de la Croix Rouge de la Vienne sont déjà prêtes à repartir en cas de besoin.