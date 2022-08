Incendies en Gironde : "Je rêve de sirène de camions de pompiers", des psychologues à l'écoute des habitants

Plus de 21.000 hectares de forêts brûlées, 2.000 sapeurs-pompiers mobilisés, des flammes de plus de 100 mètres de haut, les chiffres des incendies en Gironde témoignent du traumatisme vécu par un grand nombre d'habitants. Des psychologues sont actuellement déployés par le département à Landiras, Hostens et Villandraut.

"J'entends des crépitements de braise la nuit"

_"C'est souvent la nuit que ça me perturbe dans le sommeil, c'est-à-dire qu'_on entend des sirènes de camions de pompiers comme s'ils étaient au coin de l'oreille. On se réveille un peu en sursaut, au garde à vous, prêts à courir ou à partir chercher des secours", confieMarie, une employée municipale qui coordonne la cellule de crise de la ville d'Hostens.

"J'ai vécu un cauchemar cette nuit"

Psychologue à la Maison départementale des personnes handicapées, Marie Ehninger a accepté, sur la base du volontariat, de venir assurer une permanence "dans les villes qui retrouvent leurs habitants après les incendies".

"En cas de symptôme d'anxiété permanente, d'insomnie, il faut consulter"

"J'ai pu recevoir une jeune fille de onze ans qui racontait la peur qu'elle a pu ressentir quand elle a dû quitter sa maison. (...) C'est vrai que c'est une expérience de fin du monde et de catastrophe. C'est important de pouvoir en parler", explique la psychologue.

"Il n'y a aucune sirène dans le secteur et pourtant je les entends"

A Hostens, les flammes se sont arrêtées littéralement à l'entrée du village. Elisa, une bénévole, se chargeait de ravitailler les pompiers en lutte autour de la commune. "Je vis ici depuis toujours et ça fait très mal au cœur de voir tout ce qui est dévasté à cause de quelqu'un qui a osé mettre le feu. C'est si triste de voir ça", déclare la jeune femme à la psychologue.

Une autre habitante d'Hostens raconte rêver des crépitements de l'incendie. "Ces départs de feu qu'on a vu à 50 mètres de nous. Ça nous réveille en sursaut".

Le maire de la commune, Jean-Louis Dartiailh, a aussi "vécu un cauchemar." "Je ne savais plus si j'étais dans le lit, je pensais qu'un bâtiment m'était tombé dessus et qu'il y avait le feu tout autour."

Marie Ehninger, la psychologue, n'a aucun mal à se mettre dans la peau de ces victimes. "C'est ce que j'ai ressenti moi aussi en arrivant sur les lieux. On sent les odeurs et on voit ces images de désolation".

Des permanences psychologiques dans trois communes du Sud-Gironde :