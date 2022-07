Incendies en Gironde : la solidarité s'organise dans les Landes pour accueillir les évacués

Alors que les évacuations se multiplient en Gironde, à cause des incendies, la solidarité s'organise dans les Landes voisines pour accueillir les habitants et leurs animaux.

Cazaux, quartier de la Teste de Buch, en Gironde, envahi par la fumée des feux de forêt. Les 4.000 habitants ont dû quitter les lieux. Le député des Landes et conseiller municipal de Sanguinet, ville voisine dans les Landes, propose d'accueillir une partie des habitants, via un post Facebook.

L'ancien maire de Sanguinet, Fabien Lainé, s'est entretenu avec le maire de La Teste de Buch afin de s'entendre sur une éventuelle solution d'accueil des Testerains. Une main tendue "qui [lui] paraissait naturelle".

Il n'y a pas de frontières départementales dans de telles catastrophes. Il y a juste une commune en difficulté et des communes voisines qui sont disposées à les aider - Fabien Lainé

Pour le moment, la priorité était d'évacuer les 4.000 habitants de La Teste de Buch. La mairie de la commune girondine croule sous les propositions d'aides de particuliers. Elle a d'ailleurs mis en place une adresse mail afin de centraliser toutes ces annonces.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des hébergements pour les animaux

Les animaux, aussi, doivent être évacués pour échapper aux flammes. "Dans ces situations-là c'est très compliqué d'évacuer les animaux", explique Camille Berthomé, co-gérante du centre équestre de Pissos, dans les Landes. "Certains propriétaires de chevaux, par exemple, n'ont pas de moyen de transport pour leurs animaux." Alors Camille et son mari proposent aux propriétaires de venir récupérer leurs animaux directement en Gironde, avec leur van ou leur camion, et de les acheminer jusqu'au centre équestre si besoin.

Sur les réseaux sociaux, le couple propose également d'héberger gratuitement cheveux, ânes, chèvres, moutons ou encore des chiens dans leur ferme, le tout aussi longtemps qu'il le faudra pour que les propriétaires trouvent une nouvelle solution. Un élan de solidarité qui est venu tout naturellement aux gérants du centre équestre de Pissos.

"Il y a deux ans on a été inondés dans notre ancienne écurie à Langon et on n'aurait pas pu sauver tous nos animaux sans l'aide des gens", raconte Camille Berthomé. "Alors je pense que c'est normal de proposer de l'aide à ceux qui sont dans la même situation que nous."

Sous la publication de Camille Berthomé, sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes proposent aussi une aide similaire pour accueillir des animaux évacués.