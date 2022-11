Incendies en Gironde : les campings du Pyla devront limiter leur nombre de mobil-homes

Les cinq campings de la dune du Pilat qui ont brûlé devraient rouvrir d'ici au début de l'été prochain. C'est en tout cas l'objectif que les propriétaires se sont fixés. Mais en attendant, il faut tout reconstruire. Ils peuvent le faire à l'identique, en respectant les règles en vigueur des sites classés. Et ils doivent désormais se conformer aux règles en ce qui concerne le nombre de mobil-homes dans chaque camping. Il ne devrait pas en avoir plus de 35 dans chacun des lieux de vacances, ce qui n'était pas le cas avant les incendies.

"Il n'y aura pas de nouvelles contraintes, on est déjà dans un lieu qui en cumule un certain nombre. Il faut respecter les règles des sites classés mais en tenant compte du fait que ces sites étaient existants, qu'ils avaient une activité et que c'est uniquement à cause de l'incendie que l'activité a été interrompue" - Christophe Béchu, ministre de la Transition Ecologique

L'Etat affirme sa volonté de voir les campings retrouver leur clientèle, leur personnel et leur activité. Mais il faudra respecter les règles en ce qui concerne les mobil-homes, confirme le ministre de la Transition Ecologique : "il y avait des réflexions qui étaient déjà abouties sur le fait qu'il y avait trop de mobil-homes par rapport à ce qui était souhaitable en terme de visibilité". Une décision acceptée par les propriétaires de campings comme Stéphane Carella du Pyla Camping qui estime que le problème "est réglé puisqu'il n'y a plus de mobil-homes, donc on va se conformer aux règlementations en vigueur", soit 35 bungalow maximum par lieu. Il ajoute que les cinq sites n'auront pas forcément le même nombre de structures cet été puisque les commandes n'ont pas été faites. Certains campings pourraient aussi rouvrir avant d'autres, en fonction des dégâts et de l'avancée des travaux.