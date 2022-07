Incendies en Gironde : les fumées visibles jusqu'en Limousin, les secours submergés d'appels

Aucun incendie, mais les pompiers de la Haute-Vienne et de la Corrèze sont submergés d'appels ce mardi matin suite aux incendies qui touchent depuis une semaine le département de la Gironde. Ces appels signalent de la fumée jusqu'en Limousin. Les services d'incendie et de secours s'organisent.

Les fumées des incendies de Gironde sont arrivées ce mardi matin jusqu'en Limousin. A 150 voire 200 km à vol d'oiseau des communes de Landiras et de la Teste-de-Buch. Ces fumées sont portées par des vents de sud-ouest les secteurs de Rochechouart, Saint-Mathieu, Maisonnais-sur-Tardoire en Haute-Vienne, Brive ou encore Saint-Pantaléon-de-Larche en Corrèze.

Une trentaine d'appels en seulement 1h auprès du Centre Opérationnel d'Incendie et de Secours de la Corrèze, qui vient de mettre un opérateur en plus pour répondre au nombreuses sollicitations. Depuis ce mardi matin, de nombreux habitants tentent de joindre les pompiers et les gendarmes pour signaler des fumées. Il s'agit des fumées des incendies en Gironde, qui poussées par un vent de Sud Ouest, arrive jusqu'en Limousin.

Un serveur vocal en Haute-Vienne

En Haute-Vienne, pour faire face aux nombreux appels, les services de secours ont mis en place un serveur vocal pour trier les appels. Comme en Corrèze, il s'agit de ne pas sur-solliciter pas les numéros de secours.

Qualité de l'air dégradée

Il n'y a pas d'incendie à proximité rappelle également les gendarmes de Haute-Vienne. En revanche, il n'est pas bon de respirer ces fumées. Il faut donc fermer les fenêtres et éviter les activités sportives à l'extérieur insiste de son côté la mairie de Brive. Porter le masque peu aussi être une solution pour ceux qui ont besoin de sortir et qui sont incommodés par les fumées. Par ailleurs, il est recommandé d'éviter les activités sportives.