Incendies en Gironde : les pompiers sarthois remerciés par leurs confrères girondins

Six mois après les premiers incendies en Gironde, les pompiers sarthois ont reçu les remerciements de leurs confrères girondins. Ils sont venus en renfort pour éteindre les feux de forêt de l'été 2022. En signe de remerciement, les pompiers sarthois ont reçu une lettre et une médaille le 27 janvier dernier.

ⓘ Publicité

Sur la médaille dorée, on peut lire les mots "courage et dévouement". Il y a aussi un canadair et deux pompiers qui tentent d'éteindre les flammes avec des lances à eau.

La lettre rappelle que les pompiers sarthois ont "immédiatement répondu" aux demandes de renfort des pompiers girondins. "Grâce à votre concours déterminant, nous avons pu mener de front ces multiples actions de lutte tout en maintenant une couverture opérationnelle garantissant ainsi aux Girondins la continuité du service public de secours."

Plus de 80 sapeurs-pompiers envoyés en Gironde

Face à ces feux de forêts d'une violence inouïe, le service départemental de service et de secours de la Sarthe a envoyé 7 colonnes de renforts "feux de forêt", soit 81 sapeurs-pompiers et 29 engins.