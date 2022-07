Incendies en Gironde : nombreuses initiatives solidaires dans le département

Les incendies en cours dans le département de la Gironde ne sont toujours pas fixés ce mardi 19 juillet 2022. Depuis une semaine, ils ont dévoré près de 20.000 hectares à La Teste-de-Buch, sur le Bassin d'Arcachon, et à Landiras et Guillos, dans le Sud-Gironde. Plus de 37.000 personnes ont été évacuées depuis le début du feu le 12 juillet. Face à la catastrophe, la solidarité s'organise. France Bleu Gironde relaie vos demandes de coup de main, propositions et messages de solidarité. Vous pouvez les adresser par mail à bleugironde@radiofrance.com ou joindre le standard de la radio au 05 56 19 10 10.

Des communes concernées organisent les propositions d'aides comme La Teste qui a créé une adresse mail dédiée benevolesincendie@latestedebuch.fr. Il faut spécifier vos noms, coordonnées, le type d’aide que vous proposez (logement, temps de présence…) ainsi que vos disponibilités. Vous serez recontactés en fonction des besoins.

Plusieurs groupes d'entraide ont été créés sur Facebook à l'initiative d'habitants des zones sinistrées :

Par ailleurs, les collectivités locales fournissent une aide logistique en fonction de leurs moyens. Par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine a ouvert des internats pour l'accueil des pompiers dans des lycées de Bègles, Bommes, Langon et Bazas.