Incendies en Gironde : pourquoi la présence de lignite dans le sol inquiète pompiers et élus

Même s'il ne progresse plus, l'incendie de Landiras va devoir être surveillé pendant plusieurs mois en raison de la composition des sols faits de tourbe et de lignite.

Dans le Sud-Gironde, 14.000 hectares de forêt ont brûlé depuis le 12 juillet autour de Landiras. Grâce à la mobilisation exceptionnelle des sapeurs-pompiers venus de tout le pays et même de Suisse, l'incendie ne progresse plus mais le feu va néanmoins devoir être surveillé plusieurs mois durant. En particulier dans la commune d'Hostens, où le sol est composé de tourbe et de lignite.

"C'est un vrai danger"

Le lignite, "c'est du charbon de bois en formation qui se trouve parfois à un mètre de profondeur et quand le feu l'atteint, il se nourrit de l'oxygène déjà emprisonné dans la roche et ça peut se consumer en souterrain pendant des mois et même des années", explique Jean-Louis Dartiailh, le maire d'Hostens.

"Si quelqu'un tombe dedans, on ne pourra pas le sauver"

La carte de la commune d'Hostens avec l'ancien gisement de lignite exploité jusqu'en 1964. © Radio France - Jules Brelaz

A Hostens, commune de 1.400 habitants (toujours évacués dimanche soir), un important gisement de lignite a été exploité jusqu'en 1964. Si les anciennes carrières se sont depuis transformées en lacs, il reste encore dans le sous-sol d'importantes quantités de ce charbon fossilisé.

"En brûlant, le lignite créé des galeries qui peuvent miner, le sol se dérobe sous les pieds et on s'enfonce dans le vide alors que c'est incandescent en-dessous", indique Frédéric Garrin, forestier et président de la DFCI d'Hostens, l'association pour la Défense des feux de forêts en Aquitaine.

"Lors des incendies du Tuzan en 2020, un homme qui avait des bottes et qui était pourtant bien protégé, s'est enfoncé dans le sol et a été brûlé au troisième degré."

Du lignite qui complique la tâche des sapeurs-pompiers

Lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers de la Gironde, Eric Pitault reconnaît que la crainte des élus est partagée par les soldats du feu. "On a éteint le feu en surface et la difficulté là, c'est qu'il s'enterre et qu'on a du mal à le repérer. Suivant la composition des sols et notamment la lignite, ça peut couver, et le feu s'enterrer jusqu'à 80 cm, ressortir à des endroits où vous avez un couvert végétal et provoquer des reprises."

Penché au-dessus d'une carte de sa commune, Jean-Louis Dartiailh montre du doigt les secteurs "remplis de lignite". "Là actuellement, ça brûle en profondeur. Le danger, c'est que des gens puissent tomber dans des puits de lignite. Même moi, je me suis fait piégé en bord de route". L'élu raconte avoir vu ses deux jambes bottées s'enfoncer dans un trou de 20 cm. "Il n'y a pas d'autres solutions que de noyer ces puits".

Frédéric Garrin est davantage pessimiste. "On a des témoignages recueillis à Roquefort, dans les Landes, lors des incendies de 48 et 49 lorsque du lignite aurait brûlé pendant plusieurs années".

Entre Hostens et Langon, dans le Sud-Gironde, l'incendie a laissé la place à un paysage de désolation. © Radio France - Jules Brelaz