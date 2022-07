Incendies en Gironde : un plan de relance pour sauver le tourisme du bassin d'Arcachon

Alors que l'incendie de La Teste-de-Buch mobilise toujours plusieurs centaines de sapeurs-pompiers, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon annonce ce vendredi "un plan de relance" pour sauver la saison estivale. Parfois directement touchés par les flammes ou victimes collatérales des feux, les professionnels du tourisme affichent des pertes allant jusqu'à 40 % selon le SIBA.

"30% de fréquentation en moins dans les restos"

De la location de vélos jusqu'aux chambres d'hôtels, en passant par les cabanes tchanquées où l'on déguste les huîtres du bassin, tous les secteurs du tourisme arcachonnais semblent pâtir de la situation actuelle. "Tous les jours, on a des gens qui nous téléphonent pour demander si on a des fumées, si on est loin des incendies, si ils ne risquent rien ici", explique Lionel Pujade, patron du camping Ker Helen au Teich et président de l'hôtellerie de plein air de la Gironde.

"C'est une perte considérable en terme de chiffre d'affaires_" (_François Lambert président de l'Union des bateliers arcachonnais)

"Que ce soit pour nos activités de dégustation mais aussi pour nos fournitures à destination des restaurants, des poissonniers, des magasins ou des grandes surfaces qui sont sur le bassin d'Arcachon. Il y a une baisse de fréquentation donc forcément il y a une baisse de business", s'inquiète Olivier Laban, président des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon.

Des spots télé et un grand rassemblement de bateaux

Le tourisme représente 760 millions d'euros injectés chaque année dans l'économie locale arcachonnaise. Pour sauver la saison 2022, le SIBA a dévoilé ce vendredi un plan de relance de 100.000 euros. Pour attirer les touristes et rassurer les visiteurs, une campagne publicitaire "coup de poing" sera diffusée sur les chaînes de France Télévision à partir du lundi 25 juillet ainsi que dans de nombreux journaux de la presse nationale.

"Le bassin d'Arcachon vient de vivre une terrible épreuve. Nous avons besoin de vous", peut-on lire dans ce spot télé. "Avec cette vidéo, nous comptons toucher 40 millions de Français", déclare Yves Foulon, le maire d'Arcachon et président du SIBA, qui ajoute "avoir une pensée particulière pour les propriétaires des campings du Pyla", détruits par les flammes.

Le plan de relance prévoit également un "immense rassemblement" de bateaux. "Plaisanciers, pêcheurs et ostréiculteurs" sont appelés à venir témoigner de leur soutien aux professionnels du tourisme touchés. Le rendez-vous aura lieu mercredi à 17 heures en face du cercle de voile du Pyla.

Enfin, le plan de relance accompagne également les professionnels du tourisme à travers une cellule de crise. Composée de la Chambre des métiers et de la CCI notamment, cette structure du SIBA se présente comme "un portail d'entrée pour savoir quelles aides sont disponibles pour les victimes des incendies".