Incendies en Gironde : une salle de sport de Dordogne lance une collecte pour les animaux

Une salle de sport de Dordogne a décidé d'organiser une grande collecte de nourriture à cause des méga feux de Gironde pour venir en aide aux animaux domestiques et sauvages à la Teste-de-Buch et de Landiras

"On est une salle de sport mais on pense aussi à autre chose" explique Joëlle Lambert. Cette coach sportive du Club - sport pour tous à Bergerac a lancé une grande collecte de croquettes et d'aliments frais ce mardi 19 juillet pour les animaux de Gironde. Elle a écrit un post sur la page Facebook du club et ce mercredi matin, il y a déjà une quinzaine de paquets de croquettes déposés au club explique-t-elle.

La Périgourdine qui a chez elle deux chats et un chien a vu les images des deux méga feux de la Teste de Buch et de Landiras dans les médias et sur les réseaux sociaux, des amis pompiers lui ont raconté aussi ce qu'ils avaient vu sur place "c'est traumatisant on ne peut pas rester là sans rien faire. [...] Je me sentais impuissante et on s'est dit qu'on allait collecter des aliments pour les animaux domestiques et pour les animaux sauvages qui commencent à sortir des forêts pour chercher à manger".

Les dons seront apportés en Gironde ce samedi

La collecte dure jusqu'à vendredi soir. Les adhérents du club peuvent déposer quand ils le veulent car ils ont accès aux locaux avec une carte, pour les non-abonnés, des horaires sont mis en place : de 9h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30 au 112 route de Bordeaux. Joëlle doit également récupérer des fruits abîmés et de la viande périmée de grande surface.

Les denrées récoltées doivent être apportées ce samedi matin à Langon "car on ne peut aller jusqu'à Landiras ou la Teste-de-Buch, les routes sont coupées". Joëlle Lambert a contacté une association qui va récupérer les dons pour ensuite les redistribuer à d'autres associations sur place "pour les animaux sauvages et pour les animaux domestiques".