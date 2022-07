Incendies : France Bleu Gironde en émission spéciale de 17h à 19h ce lundi

Alors que de nombreuses évacuations sont en cours ce lundi autour des deux feux de La Teste-de-Buch et de Landiras/Guillos, France Bleu Gironde passe en émission spéciale, au plus près de vous entre 17h et 19h.

Les deux incendies qui font rage en Gironde ce lundi depuis près d'une semaine s'étendent. Et les évacuations se multiplient ce lundi. La préfecture a ordonné aux habitants de plusieurs zones de La Teste-de-Buch, Les Miquelots et au Pyla-sur-Mer, de quitter les lieux, ce qui représente environ 8.000 personnes. La commune les invite à se diriger vers Bordeaux. Dans le Sud-Gironde, 3.500 personnes doivent également être évacuées dans la journée à Landiras, Budos et Balizac. La préfecture annonce en milieu d'après-midi des évacuations à Villandraut, Noaillan et Léogeats.

