Incendies : les pompiers appellent à une "véritable politique ambitieuse" pour recruter

Les nombreux feux qui sévissent actuellement en France épuisent les pompiers qui luttent depuis plus d'un mois. "On est sur une situation à la fois inédite et extrêment complexe", a déclaré Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France, invité ce jeudi sur France Inter. Si les incendies les plus importants se situent actuellement en Gironde, le reste du pays n'est pas épargné comme dans le Maine-et-Loire, la Bretagne, le Jura ou encore l'Aveyron et la Lozère.

"Ce monstre, en Gironde, nous a montré que nous étions tout petit, que c'est à l'image d'une fourmi sur un stade de foot que nous luttions", affirme-t-il, évoquant un feu au "démarrage fulgurant" et à la "vitesse de propagation hors-norme". "Le feu s'autoalimente et crée son propre vent, sa propre force", permettant de le catégoriser "en méga-feu", explique Eric Brocardi. "C'est inédit", insiste le porte-parole des pompiers. Selon lui, les méga-feux se propagent "d'habitude, en Australie ou du côté de la côte-ouest des États-Unis". "Là, aujourd'hui, ça touche la France et il faut s'armer contre cela", ajoute-t-il.

Crise de la vocation

Le porte-parole des pompiers salue la demande de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a invité les entreprises à libérer "le plus possible de sapeurs-pompiers volontaires", mais il estime qu'il "faut continuer à renforcer cette force de secours et à valoriser le volontariat", dans les années à venir, évoquant "une nécessité absolue". Le pompier appelle à mettre en place "une véritable politique ambitieuse" au niveau de l'Etat et "_un plan de communication bien établ_i" au niveau des pompiers dans le but de passer de "191 000 sapeurs-pompiers volontaires aujourd'hui à 250 000 pour 2023".

"Ce sera difficile mais nous devons y arriver", insiste-t-il, déplorant "la crise de vocation" qui touche la profession. "On n'a pas besoin de cape [de héros] pour endosser un vrai rôle au sein de la société", lance Eric Brocardi, évoquant des missions "accessibles à tout un chacun". Même s'il y a "quand même de l'espoir et de l'efficacité dans la stratégie mise en œuvre", il reconnaît que "l'épuisement physique" commence à gagner les pompiers sur le terrain.

"On commence à compter les blessés chez les pompiers, deux en Gironde sur une urgence relative, un plus inquiétant avec un sapeur-pompier en urgence absolue", précise Eric Brocardi. "Globalement on est sur un épuisement physique mais le moral des troupes est toujours là", résume-t-il.

Le 4 mai dernier, France Bleu organisait une journée spéciale pour mettre en valeur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, une branche qui représente 80% de l'effectif total des soldats du feu. Avec une intervention toutes les sept secondes en France et des sollicitations toujours plus importantes, les effectifs commencent à manquer.