Incendies : les départs de feux ont lieu "de plus en plus tôt", avertit le porte-parole des pompiers de France

Alors qu'une nouvelle vague de chaleur précoce va toucher la France, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers met en garde ce mardi sur franceinfo sur les risques de départs de feux qui ont lieu "de plus en plus tôt" dans l'année.

Nous sommes "sur une véritable poudrière" alerte ce mardi sur franceinfo Eric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Le responsable explique que les départs de feux ont lieu "de plus en plus tôt" dans l'année, alors que Météo France prévoit une "vague de chaleur" sur toute la France cette semaine.

Le porte-parole dénombre "plus de 600 départs de feux de forêt" sur la région Sud-Méditerranée depuis le début de l'année, et un phénomène qui gagne toute la France. "Aujourd'hui c'est tout le territoire hexagonal qui peut prendre feu à tout moment", avertit Eric Brocardi, avec des feux recensés jusqu'en Seine-Maritime et en Bretagne. Ce phénomène de feux précoces et répandus est observé depuis "2-3 ans", en France, indique-t-il. Dans le Gard par exemple, 200 hectares ont brûlé ce lundi à plusieurs endroits, et les pompiers sont sur le pont pour éviter une reprise des incendies.

Un été "de tous les dangers"

"Nous avons eu des indicateurs très tôt dans l'année qui nous ont permis de conclure à un été de tous les dangers pour cette saison", prévient Eric Brocardi. "On a souvent cette tendance à penser que cela ne se passe qu'en juillet et août, et là on recule un petit peu on est déjà au mois de juin". Selon lui, les risques de feux sont accrus car on observe "la règle des 30" : "un vent supérieur à 30 km/heure, un taux d'humidité inférieur à 30% et une température supérieure à 30 degrés". Il met donc en garde sur "les difficultés" que les pompiers vont rencontrer pour la période estivale, "si l'homme ne fait pas attention à sa propre forêt et à sa planète".

Appel à la vigilance

Pour Eric Brocardi, la priorité est "de former la population à être vigilante en permanence puisqu'un feu sur deux est la conséquence de la négligence humaine". Avec le respect de règles et actes de prévention, comme débroussailler ou ne pas jeter de mégot "bêtement par la fenêtre" de son véhicule. "On le dit, on le répète, attention quand on se promène en forêt, quand on allume un simple barbecue chez soi, ça peut embraser toute une forêt", conclut le commandant.