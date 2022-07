Incendies : les pompiers limousins en renfort en Gironde et dans les Deux-Sèvres

Les pompiers limousins en renfort de leurs collègues de Gironde, qui luttent contre deux gros feux de forêt. Après être partis prêter main forte dans le Gard la semaine dernière, les pompiers de la Corrèze sont une nouvelle fois appelés en renfort. Ce mardi soir, onze d'entre eux ainsi que quatre hommes de la caserne de Rochechouart, et des Creusois ont pris la route avec des camions citernes. Ce groupe d'intervention feux de forêt "Limousin" est positionné dans les environs de Landiras, au sud de Bordeaux.

Ce mercredi en fin de matinée, le SDIS de la Corrèze a annoncé l'envoi d'un nouveau groupe de 11 pompiers, suite à une seconde sollicitation.

La Haute-Vienne dans les Deux-Sèvres

Par ailleurs, 19 sapeurs-pompiers haut-viennois sont engagés, avec quatre camions et pour deux jours auprès de leurs collègues de la région de Parthenay, dans les Deux Sèvres qui doivent faire face actuellement de nombreux feux de chaume.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En Haute-Vienne, appel à la vigilance et au civisme

Avec la sécheresse et les fortes chaleurs, la préfecture de Haute-Vienne appelle au civisme et à la plus grande vigilance pour éviter les incendies. Elle rappelle qu'à proximité des bois et forêt il est interdit de fumer, d'allumer un feu ou encore de faire un barbecue. Des consignes de bon sens, mais qui doivent être respectées avec en plus de rigueur en ce moment, alors que les premières limitations d'usage de l'eau ont été prises ce mercredi dans le département.