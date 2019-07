Le Gard toujours en risque sévère incendie

Gard, France

Les pompiers du Gard restent mobilisés malgré la pluie qui est tombée le 27 juillet sur une partie du département. Quelques millimètres d'eau qui ne changent rien à la situation de sécheresse que le Gard connait depuis le début de l'été. "On reste soumis à un risque sévère de départs de feu rappelle le commandant Jérome Tallaron des pompiers du Gard. Sévère sur une échelle de 6, c'est le 4e risque : les feux peuvent survenir et les grands feux par vent important. "

Faire du feu en forêt reste strictement interdit

Les pompiers du Gard rappellent qu'il est rigoureusement interdit de faire du feu en forêt ou à moins de 200 mètres des massifs forestiers jusqu'au 15 septembre. Pas question non plus de se servir d'une tronçonneuse ou d'une disqueuse si on fait des travaux à l'extérieur. Interdit aussi les barbecues au bord des cours d'eau. Le risque le plus important reste bien sûr le mégot de cigarette jeté par la fenêtre. "On en trouve encore des quantités phénoménales les long des routes".

Des pompiers pré-positionnés dans les zones sensibles

Pour éviter les départs de feu, les pompiers se prépositionnent dans les secteurs les plus sensibles. "Il existe des patrouilles mixtes, ONF et sapeurs-pompiers pour sensibiliser les touristes et les habitants au débroussaillage. En parallèle, vous avez le dispositif préventif des pompiers. Ce sont les véhicules rouges que vous voyez dans la forêt dans les endroits sensibles. On les engage quand notre avion de surveillance signale un départ de feu."

Plus de 200 hectares de forêt détruits depuis le début de l'été

La météo n'aide guère les pompiers puisque des températures dépassant les 30 degrés sont attendues cette semaine dans le Gard, avec un vent qui va se renforcer. Depuis le début de l'été, 68 feux de forêt ont déjà été recensés. Ils ont détruit 214 hectares. En 2017, l'année de référence, on n'avait eu que 28 feux et 83 hectares détruits à la même époque.

