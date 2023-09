Inceste : la Ciivise annonce avoir reçu 27.000 témoignages en deux ans

Une femme témoigne devant la Ciivise, la commission de lutte contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux mineurs

Deux ans après le lancement de sa plateforme, la Ciivise indique jeudi dans un rapport avoir reçu 27.000 témoignages, dont 12.750 par téléphone, 4.575 par courrier ou courriel et 8.969 sur son site internet. Selon la commission de lutte contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux mineurs, seule une victime sur cinq déclare avoir saisi la justice. Et pour celles qui l'ont fait, 13% des plaintes ont abouti à une condamnation de l'agresseur.

Seulement 13% de ces victimes disent avoir révélé ce qu'elles avaient vécu au moment des faits et seules 8% disent avoir reçu un accueil positif de leur confident ou des autorités quand ils ont dénoncé les faits. Même quand elles ont été crues, seule la moitié des victimes affirment avoir été protégées et soignées.

Un lourd impact sur la santé des victimes

Les faits d'inceste ont aussi des conséquences graves sur la santé des victimes. 40% d'entre elles souffrent de problèmes d'addiction à la drogue ou à l'alcool et la moitié ont développé des troubles alimentaires. A contrario, 62% des victimes qui ont été protégées ne rapportent aucun impact sur leur santé physique.

La Ciivise, cette commission indépendante d'enquête française sur l'inceste a été créée en mars 2021, après l'émergence du mouvement #MeToo inceste. Son mandat doit prendre fin en novembre. Dans une tribune publiée début septembre, une soixantaine de personnalités - dont Camille Kouchner, Emmanuelle Béart ou Christine Angot - ont réclamé son maintien. Une pétition sur MesOpinions.com a dépassé 17.000 signatures.