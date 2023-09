Inceste : "sans moyens, ca sert à quoi qu'un enfant crie sa souffrance" demande l'association Chrysallis Drôme

Une nouvelle campagne de sensibilisation, c'est bien, mais quels sont les moyens attribués derrière aux acteurs qui luttent sur le terrain ? Question posée par l'association Chrysallis qui accompagne les enfants victimes dans la Drôme. Sa présidente, Fabienne Chabot, était invitée de France Bleu Drôme Ardèche ce vendredi matin.

ⓘ Publicité

France Bleu Drôme Ardèche : Le gouvernement lance aujourd'hui une campagne de lutte contre les violences sexuelles avec pour la première fois le mot "inceste" clairement utilisé. Est-ce que vous avez le sentiment que cette fois, sur cette question, on a avancé ?

Oui, ça, on ne va pas dire le contraire. On espère, nous, que ce ne sera pas une campagne de plus puisque la dernière quand même avait lieu il y a 20 ans. Mais nous, ce qui nous inquiète beaucoup, quid des moyens qui vont suivre puisqu'aujourd'hui on fait face quand même à une absence de moyens au niveau de la gendarmerie, des policiers, de la justice, de nous-mêmes, administrateur ad hoc, des travailleurs sociaux. Tout ça, c'est un maillon qui est après la révélation de l'enfant. Et si il n'est pas en place, à quoi va servir qu'un enfant crie sa souffrance ?

Il y a quand même eu des changements déjà , dans la Drôme notamment.

Oui, bien sûr. Il y a eu une prise en compte un peu plus importante. Mais les travailleurs sociaux ont toujours des moyens en diminution face à l'augmentation des révélations. Et d'autres cas aussi. [00:01:35][16.3]

L'association Chrysallis Drôme accompagne combien d'enfants et de mineurs victimes d'inceste ?

Alors à ce jour, on peut dire que on a une quarantaine d'enfants accompagnés. Mais on a des dossiers qui durent depuis 2018. Je crois que l'un des plus anciens est, depuis 2018, de jeunes filles qui ont révélé un inceste sur des cousins et que l'affaire est toujours en cours, toujours en instruction. On attend le procès avec impatience et surtout, ces jeunes filles attendent le procès avec impatience.

Sur ce que vous pouvez voir, sur ce que vous constatez, le nombre d'inceste dans un département comme la Drôme est en augmentation ou pas ?

Par rapport à nos petits chiffres, puisqu'on est un petit bout de la lorgnette quand on regarde sur sur la Drôme, on peut dire qu'on a eu une augmentation de 22 % entre 2021 et 2022. On est passé de quatre cas à douze.

Augmentation parce que, peut être, la parole se libère un peu plus aujourd'hui ?

Elle est mieux prise en compte aussi. Au niveau par exemple des enseignants. On a des enseignants qui sont aussi un peu plus formés.

L'inceste, sujet particulièrement grave. Est-ce que tous les milieux sociaux sont concernés ?

Tous les milieux sociaux sont concernés. Des plus précaires aux plus aisés. On a des familles qui sont en transactions incestueuses aujourd'hui, qui fonctionnent comme ça, où les enfants sont livrés à eux devant les écrans, regardent des films pornos qui ne devraient pas regarder. Et puis après ils testent sur leur petite sœur et ça c'est dans tous les milieux.

Vous accompagnez comment ces enfants victimes ?

On est donc désignés par des magistrats soit au moment de l'audition, soit au moment de l'instruction. On choisit un avocat pour eux et on les accompagne tout au long de la procédure jusqu'au procès en Assises ou en correctionnelle. On les rencontre, on les accompagne aux expertises.

Accompagnement psychologique également ?

On est bénévoles et on n'est pas des professionnels, On ne fait pas de l'éducatif. On est un peu comme des grands-parents qui peuvent accompagner des enfants. On est des adultes qui les écoutent, qui croient leur parole et qui les accompagnent pour qu'ils soient rassurés quand ils seront face à un juge, face à un psychologue à ce moment là.

Comment vont-ils ces mineurs que vous rencontrez ?

Certains nous étonnent parce que vu le sac à dos qu'ils ont, certains réussissent à l'école.

Pour que l'inceste soit mieux pris en compte, que manque t-il dans la Drôme en terme de personnels ?

Alors si, si, on parle des policiers gendarmes, je pense qu'il faudrait qu'ils soient plus équipés et plus entourés, plus formés et qu'il y en ait plus au niveau des juges. Quand on voit la somme de travail qu'ils ont, les dossiers qui traînent, c'est pareil, même s'il faut du temps aussi pour faire une enquête, pour qu'il y ait les preuves réunies. Et puis des travailleurs sociaux aussi.