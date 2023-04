Inceste : violée par son père pendant 24 ans, Jocelyne Coudurier témoigne dans un livre

33 ans d'enfer, voilà comment Jocelyne Coudurier résume sa vie avec celui qu'elle n'appelle plus son père mais son géniteur. "L'honorable Monsieur Coudurier", comme l'appelaient les hommes de la sucrerie de Fismes, dans la Marne, où vivait et travaillait toute la famille dans les années 60 avant de déménager à Eppeville, dans la Somme. Mais dans l'intimité, c'est un tout autre visage que montre ce père de famille. "De la maltraitance, des coups réguliers, de l'inceste presque tous les jours et personne n'aurait pu penser à mon travail ce qu'il se passait chez moi quand je rentrais" raconte Jocelyne. Le père frappe régulièrement sa femme et ses trois filles dès leur plus jeune âge. Jocelyne a 9 ans quand son père la viole pour la première fois. Les deux petites sœurs subiront le même sort. Avec la complicité de leur mère, qui obéit aux ordres et envoie parfois ses enfants dans le lit de leur père. La mère et les sœurs vont fuir, mais Jocelyne reste à la merci de cet homme brutal et pervers qui menace de "tuer toute la famille si quelqu'un parle".

"J'étais dans une cage avec la porte ouverte mais je ne pouvais pas m'envoler"

Jocelyne tombe enceinte de son père à deux reprises. Deux avortements. Mais le cauchemar va durer encore longtemps, jusqu'à ce qu'elle trouve le courage de partir à 33 ans et ce n'est que 15 plus tard, après la mort de son père qu'elle prend la plume pour raconter la peur, la manipulation, la violence et l'emprise qui l'ont paralysées pendant des années. "J'étais comme un oiseau à qui on a coupé les ailes. J'étais dans une cage avec la porte ouverte, mais je ne pouvais pas m'envoler" confie la sexagénaire. Elle vit aujourd'hui à Elbeuf. Elle est la mère de deux grands garçons et n'a jamais revu son père, qui s'est suicidé en 2008 après avoir abattu sa voisine d'un coup de fusil de chasse pour une raison que tout le monde ignore. Mais la peur n'a jamais quitté Jocelyne, même après la mort de son père. "La peur est une prison" dit elle. Pour s'en libérer, Jocelyne a écrit son histoire avec l'aide d'une biographe, Vanessa Lasnami. Ce livre, c'est une thérapie pour elle et une main tendue à toutes les victimes d'inceste. "C'est un témoignage pour que les gens parlent et qu'il ne fait pas hésiter à se rapprocher d'un corps médical, d'une assistante sociale. C'est trop grave".

Jocelyne souhaiterait fonder une association ou un groupe de parole sur le sujet. En France, une personne sur 10 dit avoir été victime d'inceste, selon un sondage réalisé par IPSOS en 2020. "Bouches cousues", de Jocelyne Coudurier, est publié aux Éditions City, au prix de 17,50 euros.