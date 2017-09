EXCLUSIF Incident exceptionnel sur le port de Nantes : un navire russe heurte le quai et une grue !

A Nantes, une des grues du Grand Port Maritime est inutilisable depuis le 28 août, sur la partie dite "Cheviré Amont". Pour une raison inconnue, un navire russe a raté sa manœuvre et heurté le quai ainsi qu'une grue de 15 tonnes. Le dossier, à fort enjeu financier, est entre les mains des experts.

L'incident s'est déroulé au soir du 28 août dernier, à 20h45, sur le terminal portuaire Cheviré Amont, à Rezé. Le Mekhanik Yartzev vient tout juste de débarquer sa cargaison de bois, et veut repartir. Comme pour toute manœuvre, un pilote de Loire est à bord pour aider le capitaine du cargo russe. Pourtant, pour une raison encore indéterminée, le navire de 85 mètres heurte alors le quai, ainsi que la grue grise située juste au- dessus et qui ploie sous le choc.

Heureusement, aucun agent d'exploitation du Port ne se trouve sur le quai ou dans la grue à ce moment-là, à part les personnels qui aident à la manœuvre : il n'y a pas de blessés. Mais "les conséquences sont importantes", explique Francis Bertrand, secrétaire général du Grand Port Maritime, à France Bleu Loire Océan, "puisque le quai est endommagé et la grue est non seulement endommagée mais surtout, à ce jour, inutilisable."

La valeur neuve de la grue endommagée dépasse le million d'euros.

Visuellement, les dégâts ne sont pas forcément très impressionnants. Mais cela provoque une désorganisation de l'exploitation pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour le Grand Port Maritime : "les équipes de manutention doivent s'organiser avec une grue en moins, on essaie de faire avec, mais c'est préjudiciable", ajoute Francis Bertrand. Le responsable portuaire fait savoir qu'une telle grue, neuve, "vaut au moins un million d'euros, voire beaucoup plus" (ndlr. la grue endommagée date des années 1970). Le dossier, très sensible, est entre les mains des experts qui doivent déterminer les responsabilités. S'agit-il d'un "incident machine", d'une fausse manœuvre ? Pourquoi ? Après avoir été consigné pendant 24 heures, le Mekhanik Yartsev a pu quitter Nantes, non sans avoir dû donner des garanties financières via son assureur.

C'est un incident tout à fait exceptionnel", Francis Bertrand (Grand Port Maritime de Nantes-St-Nazaire)

"C'est un incident à caractère exceptionnel, même si cela arrive de temps en temps dans les ports, statistiquement une fois tous les dix ans", explique Francis Bertrand, secrétaire général du Grand Port Maritime Nantes - Saint-Nazaire. Tandis qu'un salarié du Port explique qu'il n'avait "jamais vu ça, surtout pour une manœuvre de départ à Nantes : on n'est pas à Montoir avec la marée et parfois la houle !"