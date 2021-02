Après les violences au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille samedi, l'ancien président historique de l'OM Bernard Tapie s'est dit choqué et triste. Il appelle les supporters et la direction à dialoguer pour apaiser ce climat de tension.

Incidents à l'OM : "J'ai été abasourdi et fondamentalement triste", réagit Bernard Tapie

Il a une voix affaiblie mais son amour pour l'Olympique de Marseille n'a pas diminué et il parle toujours avec autant de passion et d'énergie. Mais Bernard Tapie ne cache sa tristesse après les événements du week-end au centre d'entrainement de l'OM. Des supporters qui s'introduisent dans la commanderie et saccagent les locaux, l'ancien président n'a pas apprécié.

Le boss comme certains le surnomment à Marseille qui estime qu'un pas a été franchi mais a une explication face à la réactions des supporters : Il y a d'après lui "une frustration de tous les supporters de football puisqu'ils ne vont plus dans les stades. Les supporters de l'Olympique de Marseille, c'est l'âme de l'OM donc on est à l'opposé de leur attitude en général"

Bernard Tapie qui lance un appel au dialogue et les dirigeants à "un peu de modestie et un peu plus d'écoute".