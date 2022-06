Incidents au Stade de France : l'UEFA présente ses excuses aux supporters

Presque qu'une semaine après les incidents et scènes de chaos au Stade de France, l'UEFA a présenté ses excuses aux supporters ce vendredi. A ceux qui ont "dû subir" les "événements pénibles" entourant la finale de la Ligue des Champions, ou "y assister". "Aucun fan de football ne devrait être mis dans cette situation, et cela ne doit pas se reproduire", écrit l'instance européenne.

Une enquête associant les supporters

L'UEFA a aussi précisé les objectifs de l'enquête ordonnée lundi sur les circonstances de la rencontre. Elle a été confiée à l'ancien ministre portugais de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports Tiago Brandão Rodrigues, qui devra "identifier les lacunes et les responsabilités de toutes les entités impliquées dans l'organisation de la finale". Ce rapport sera ensuite publié par le site internet de l'UEFA "dans un souci de transparence".

Dans le détail, il lui faudra évaluer "tous les plans opérationnels pertinents liés à la sécurité, à la mobilité, à la billetterie", ainsi que la "planification et préparation" des différents acteurs en cause, "y compris sur des sites" distincts du stade tels que les points de rencontre des supporters. Tiago Brandão Rodrigues contactera pour cela les représentants des supporters, les deux clubs, "les spectateurs en général, la Fédération française de football (FFF), la police, les autorités nationales et locales et l'exploitant du stade", énumère l'UEFA.

C'est "la seule enquête à laquelle sont associés les supporters", estime Ronan Evain, le directeur exécutif de l'association Football Supporters Europe. Samedi soir, les scènes de chaos aux abords du stade ont en outre fait le tour du monde, avec des bousculades, tentatives d'intrusion d'individus sans billet, supporters - dont des enfants - traités avec brutalité par les forces de l'ordre ou victimes de vols.