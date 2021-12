Incidents en Ligue 1 : les matches "définitivement interrompus" en cas de blessure par un projectile

Un match sera "systématiquement et définitivement interrompu" lorsqu'un joueur ou un arbitre sera blessé par un projectile lancé depuis les tribunes, a annoncé jeudi le gouvernement à l'issue d'une réunion avec les représentants du football français et alors que plusieurs incidents ont eu lieu depuis le début de la saison de Ligue 1.

En cas d'incident dans un stade, une cellule de crise ne comprenant pas les présidents des clubs concernés devra se prononcer en 30 minutes maximum sur le sort de la rencontre, précise également le communiqué signé des ministres Gérald Darmanin (Intérieur), Roxana Maracineanu (Sports) et Éric Dupond-Moretti (Justice).

La vente et le port de bouteilles en plastique seront en outre interdites dans les stades de football "au plus tard le 1er juillet 2022". Fin novembre, le joueur marseillais Dimitri Payet avait reçu une bouteille d'eau au visage, lancée depuis la tribune des supporters lyonnais. L'incident avait entraîné l'arrêt du match après un imbroglio entre dirigeants des deux clubs, l'arbitre, la LFP et la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Plus d'informations à venir...