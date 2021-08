Incidents Nice-OM : "Il faut des sanctions fermes, des interdictions de stade à vie" réagit Sébastien Jibrayel

Pas de pitié pour les fauteurs de troubles. Sébastien Jibrayel, l'adjoint aux sports de Marseille souhaite que la commission de discipline de la Ligue Professionnelle de Football qui convoque ce mercredi les clubs de Nice et Marseille sera sévère envers ceux qui sont responsables des incidents qui ont marqué la rencontre entre les Azuréens et les Marseillais dimanche dernier. Il n'y va pas par quatre chemins, quand il évoque des sanctions sévères, Sébastien Jibrayel pense à des interdictions de stade à vie.

"Ces gens là n'ont pas leur place dans un stade, n'ont rien à faire dans une enceinte sportive. L'attitude des supporters niçois est inacceptable, c'est déplorable." - Sébastien Jibrayel

L'adjoint aux sports qui pointe les défaillances dans la sécurité et la responsabilité, pour lui, du club qui n'a pas su gérer la situation : "Quand on est un club comme Nice et qu'on reçoit un derby du sud, les conditions optimales de sécurité doivent être au rendez-vous." Et pourtant l'Olympique de Marseille risque aussi des sanctions, notamment parce que Dimitri Payet a renvoyé dans les tribunes les bouteilles reçues, un entraineur adjoint du club aurait donné un coup de poing à un joueur: "Bien entendu que Nice n'a pas 100% tort mais on peut comprendre le geste de Dimitri Payet, il n'aurait pas dû le faire, mais on peut le comprendre".

"La sécurité qui a été mise en place par Nice n'était pas au rendez-vous. Si dans tous les gens qui sont rentrés certains étaient armés, il y aurait eu un drame dans le stade, c'est une honte !"

Sébastien Jibrayel regrette également l'attitude de la Ligue qui a souhaité poursuivre la rencontre. Il ne va pas jusqu'à demander la démission du président Vincent Labrune comme l'a fait le sénateur des Bouches-du-Rhône Jérémy Bacchi, mais il demande plus de justice de la part de la Ligue.

Un sentiment anti-marseillais ? C'est possible !

C'est la deuxième fois en trois matchs que les joueurs de l'Olympique de Marseille sont la cible de projectiles cette saison. Faut-il y avoir un sentiment anti-Marseillais ? C'est possible répond Sébastien Jibrayel : "Quand on voit qu'on jette une bouteille au visage de Valentin Rongier à Montpellier, quand on voit ce qu'il se passe à Nice, on peut se poser des questions. C'est pour ça qu'on veut des sanctions fortes. Il y a même des risques pour les supporters".

Dans ce contexte, l'Olympique de Marseille doit-il renforcer la sécurité pour recevoir Saint-Étienne ce week-end ? Non répond Sébastien Jibrayel :"À Marseille, tout est réuni à chaque fois pour qu'on accueille les adversaires dans les meilleurs conditions".