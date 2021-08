Incidents Nice-OM : Vincent Labrune réclame l’aide de l’Etat « pour une meilleure sécurisation des matchs »

L'OGC Nice et l'Olympique de Marseille vont devoir s'expliquer ce mercredi devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel après les incidents lors de la rencontre à Nice dimanche dernier. Les dirigeants seront interrogés sur les événements chaotiques qui ont gâché la rencontre: incidents, jets de bouteilles, envahissement du terrain, bagarre entre joueurs et staff technique qui ont contraint l'arbitre à interrompre le match pendant 1 heure 30. Avant de connaître la sentence et d'entendre la version des uns et des autres le président de la LFP, Vincent Labrune a envoyé un courrier aux ministères de l'Intérieur, de la Justice, de l'Education Nationale et des Sports pour faire part de son inquiétude et surtout réclamer des moyens pour lutter contre la violence dans les stades. Vincent Labrune pointe des problèmes dans les tribunes lors de cinq matchs, déjà, alors que le championnat n’a repris que depuis cinq journées.

La sécurisation des matchs de football et la gestion de certains supporters sont particulièrement complexes

Il évoque des jets d’objets, des bagarres violentes, des barrières forcées, une hausse également selon lui de l'utilisation d'engins pyrotechniques dans les stades...Des faits qu'il qualifie "d'inacceptables". L'ancien président de l'OM exprime aussi dans ce courrier une forme d'impuissance : "Les pouvoirs de la Ligue sont assez limités pour régler ces problèmes de violence et d’ordre public".

Des solutions pérennes ?

Face à ce constat, le président lance un appel. Il dit souhaiter des sanctions significatives pour les fauteurs de troubles mais il demande également des solutions pérennes pour une meilleure sécurisation des matchs et propose de participer aux discussions : "je me tiens à votre disposition pour participer aux travaux que vous voudrez bien conduire pour lutter contre cette tendance inquiétante" écrit-il.