Incidents Paris FC - Lyon : la commission de discipline tranchera le 28 décembre

La commission de discipline de la FFF attend le Paris FC et l'Olympique Lyonnais dans une semaine. L'instance de la Fédération Française de Football va entendre le lundi 27 décembre les deux clubs suite aux violences, entre supporters, lors de la rencontre de 32e de finale de Coupe de France.

Des scènes de désolation à l'occasion de ce match entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais du 17 décembre dernier

Le Paris FC et l'Olympique Lyonnais ont désormais une semaine pour préparer leur défense. Les deux clubs vont être entendus lundi 27 décembre par la commission de discipline de la FFF. Chacun d'entre eux devra s'expliquer sur les incidents survenus entre supporters vendredi soir. Ces événements honteux ont provoqué l'arrêt définitif du 32e de finale de Coupe de France qui opposait les deux clubs.

Réunie ce lundi 20 décembre, en urgence, l'instance a lancé une instruction et indiqué dans un communiqué que "les parties seront auditionnées lundi 27 décembre. La Commission de Discipline rendra ses décisions le mardi 28 décembre au plus tard, avant les 16e de finale de la compétition qui se déroulent les 2 et 3 janvier 2022."

On rappelle que Lyon est sous la menace d'un possible match perdu car ce n'est pas le premier problème de la saison pour le club rhodanien niveau violences dans un stade. De son côté, le Paris FC pourrait écoper d'une forte amende pour manquement à la sécurité dans le stade.

Le vainqueur sur tapis vert ou lors d'un match à rejouer affrontera l'OGC Nice (L1) en 16e de Finale de Coupe de France.