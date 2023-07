Incivilités, délinquance : à Orléans, le centre commercial Place d'Arc sous surveillance

C'est un lieu incontournable d'Orléans : le centre commercial Place d'Arc et sa soixantaine de boutiques voient défiler chaque année 7 millions de visiteurs. " Un lieu de grand passage qui accentue les risques et les dérives " explique la procureure d'Orléans, Emmanuelle Bochenek-Puren. Pourtant, la Place d'Arc d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que les Orléanais ont connu il y a encore 10 à 15 ans. Il y avait régulièrement des attroupements et des bagarres sur le parvis. Il est même arrivé des samedi après-midi que le centre commercial ferme ses portes pour éviter des vols et des pillages.

" On peut agir dès qu'un évènement se produit Place d'Arc"

" Je touche du bois. Mais, c'est vrai que depuis cette époque, la situation s'est nettement améliorée Place d'Arc" insiste Florent Montillot. Pour l'adjoint au maire, chargé de la sécurité, ces progrès résultent en partie de la première convention de sécurisation signée en 2011. " Il y a depuis une coopération très efficace entre le PC sécurité de la Place d'Arc, le centre de sécurité municipal et la police nationale. On peut agir rapidement dès qu'un évènement se produit à Place d'Arc". L'élu précise d'ailleurs que, dans ce cadre, un dispositif de surveillance renforcé a été mis en place la semaine dernière, au moment des violences urbaines. "On savait que la Place d'Arc était une destination privilégiée d'un certain nombre de nos délinquants. Et au final, il ne s'est rien passé. Le centre a pu continuer à fonctionner sans aucun incident".

Bientôt des amendes forfaitaires contre les vols à l'étalage ?

Avec la nouvelle convention, signée ce lundi à l'Hôtel Groslot, la coordination des différents acteurs est renforcée. Il y aura désormais une meilleure transmission des images de vidéo- surveillance de la Place d'Arc. De son côté, le Parquet d'Orléans annonce que pour lutter contre les vols à l'étalage, dans les magasins de la Place d'arc, il va déployer un nouveau dispositif. " Les policiers auront la possibilité de procéder à des verbalisations par amende forfataire. C'est un outil parmi d'autres pour répondre aux vols à l'étalage. Mais, ce ne sera pas systématique non plus" précise Emmanuelle Bochenek-Puren.