Incivilités : les maires du Loiret apprennent à y faire face

Depuis l'été dernier, 150 élus du Loiret ont été formés par les gendarmes. Maires, adjoints et conseillers municipaux apprennent comment réagir face aux incivilités, dont ils peuvent être victimes, dans le cadre de leurs mandats.

Et dans ces cas-là, tout se joue dans les premières secondes, dit Stéphanie Goffinet, maire de Grangermont, une petite commune de 200 habitants, près de Puiseaux : "Il faut vite cerner le personnage et le problème aussi. Si la personne se sent comprise, ça va la rassurer, la radoucir, et pour nous, ce sera plus facile à gérer."

Une formation mise au point par le GIGN

Et dans ce domaine, les besoins sont de plus en plus importants. C'est pour cette raison que la gendarmerie a mis au point cette formation, avec la cellule de négociation du GIGN. "Ils peuvent intervenir sur un branchement illicite d'électricité, d'eau, un problème de voisinage... Certains élus n'écoutent que leur courage et interviennent pour faire cesser une infraction et ils se mettent en difficulté. Il faut savoir qu'entre 2019 et 2020, le nombre d'incivilités envers les élus a triplé en France."

Ce jour-là, la formation est justement assurée par Vincent, membre du GIGN. Il apprend aux élus à hausser le ton, s'ils sont agressés. "Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il faut s'adapter au ton de la voix de l'interlocuteur pour le choquer, le heurter pour réussir à le calmer, explique-t-il, et ensuite le dialogue pourra s'instaurer."

Il faut être psychologue."

En quelques heures, Jean-Christophe Martins a beaucoup appris. Il est conseiller municipal de cette petite commune de Dadonville depuis 18 mois. "Souvent les gens attendent des réponses, estime-t-il. Il faut être psychologue et apprendre à leur apporter des solutions."

Mais l'essentiel, c'est ne pas se mettre en danger. "Ne prenez pas de risques inutiles, disent les gendarmes. C'est le principe de base. En cas de problème, mieux vaut nous appeler, sans tarder."

