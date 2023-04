Incompréhension à Biscarrosse autour d'une plage de l'étang de Cazaux-Sanguinet, plus accessible au public

Un post, une photo, et cette question : "Est-ce normal ?" Avec un émoji interrogateur. Il y a quelques jours, une internaute a posté le cliché d'une barrière à Biscarrosse (Landes), sur un groupe Facebook réunissant des habitants de la commune. On y voit en fond l'étang de Cazaux-Sanguinet, mais son accès est donc empêché. Cette plage n'est plus accessible. "Malheureusement, nous ne pouvons rien y faire", regrette la mairie, qui parle d'une "décision malheureuse".

Des barrières installées il y a deux ans

"Incompréhensible", "Honteux", "Les plages ne se privatisent pas". De nombreux Biscarrossais peinent à s'y résoudre. Beaucoup y sont venus pendant des années, souvent en famille, se baigner, profiter de ce cadre agréable. Mais depuis deux ans, cela n'est plus possible. Un portail en bois, cadenassé, et toute une clôture empêchent d'emprunter l'unique accès à cette plage. Une barrière installée, en toute légalité, après la vente de cette parcelle - elle était donc déjà privée. Elle a été rachetée par l'association de quartier.

Une décision parfaitement légale

La mairie a pourtant tout essayé, demandant même les services d'un avocat spécialisé. Mais non, ici pas de droit de préemption, c'est un terrain naturel, seulement des arbres, pas de construction. De plus, cette plage, la municipalité ne l'a pas aménagée, tables de pique-niques poubelles etc. Et elle ne l'entretient pas. Elle n'a donc aucun appui. En fait jusqu'à l'installation de ces barrières, la traversée du terrain était déjà interdite, mais tolérée.

La municipalité a aussi essayé la négociation, le dialogue : "Nous avons envoyé un courrier à l'association, nous les avons rencontrés, mais ils n'ont pas souhaité retirer la clôture". Un accès aux pompiers a tout de même été rajouté, mais le cadenas n'a pas bougé. Le portillon, équipé d'un digicode, reste fermé. Toujours selon la mairie, ce type de cas reste exceptionnel, marginal : "Nous mettons tout en œuvre pour tenter de préserver l'accès de ces plages au plus grand nombre, en toute légalité."