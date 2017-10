Incroyable élan de générosité lancé par un Ardéchois pour Ezio , orphelin après un drame sur un rallye

La mort d'Alison et Romain , dimanche sur le rallye des Bauges , a provoqué une vive émotion , bien au delà de la Savoie.Les deux jeunes étaient parents d'un petit garçon de treize mois , Ezio.Un père de famille Ardéchois a décidé de lancer une collecte sur internet pour soutenir les familles.

Le drame survenu dimanche sur le rallye des Bauges suscite un vif émoi dans la communauté des pilotes automobiles. Alison et Romain, âgés de 24 et 25 ans, ont perdu la vie dans un accident. Leur voiture, une R5 GT Turbo, s'est embrasée dans la cinquième spéciale de la course, suite à une sortie de route à Lescheraines.

Un appel aux dons sur internet

Les deux jeunes Savoyards, originaires d'Épierre, en Maurienne, étaient parents d'un petit garçon de treize mois, prénommé Ezio. Très touché, Adrien Agier, un ancien co-pilote de véhicules historiques , père de 2 enfants , a décidé de lancer sur internet un appel aux dons pour soutenir les familles : "Un petit garçon de cet âge là qui se retrouve orphelin, je me suis vraiment mis à la place des familles. Nous sommes une communauté, et je me suis dit que l'on pouvait peut être faire quelque chose pour son avenir".

Plus de 27 mille euros récoltés ce mercredi soir

Adrien Agier , habitant de Saint-Martin-de-Valamas en Ardèche ne s'attendait pas à un tel élan de générosité quand il a eu l'idée de lancer cet appel aux dons.Le monde du rallye s'est très vite mobilisé mais pas seulement puisque près de la moitié des dons provient de nombreuses mères de famille , très touchées par ce drame.