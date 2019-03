Incroyable, improbable, mais la famille Delaire va pouvoir vivre son aventure à la découverte du monde

Le Puy-en-Velay, France

Ewen, bientôt 6 ans, est persuadé que cet heureux dénouement, c'est un peu grâce à lui. Il raconte "J'ai fait une prière que je voulais un camping-car pour papa. J'ai jeté une pièce de cinq centimes dans l'eau du parc Henri-Vinet". Et le lendemain une habitante de l’agglomération du Puy, qui veut rester anonyme, contacte la famille pour leur offrir son camping-car. Elle a lu l'histoire de la famille sur Facebook, et a été émue raconte la mère de famille, Aurore. "Elle a commencé son message en disant : des rêves il faut en avoir toute sa vie. Elle m'a expliqué qu'elle avait été touchée et qu'elle souhaitait nous donner leur camping-car que c'était nullement par pitié mais par envie de nous voir continuer. C'est incroyable, improbable, mais comme tout ce qui nous arrive depuis 10 jours".

Le rêve de la famille Delaire s'était pourtant bien obscurci quand leur van aménagé avait coulé au fond de l'Atlantique lors du naufrage du Grande America. Mais rapidement ils ont bénéficié d'un vaste élan de solidarité : non seulement un couple leur donne leur camping-car, mais la cagnotte leetchi lancée sur internet s'envole : 9 000 euros récoltés pour la famille qui vont leur permettre de réaménager le nouveau véhicule, racheter le matériel de camping, les vêtements pour les enfants, les affaires pour l'école et les jouets qu'ils ont perdu dans le naufrage.

Désormais plus question de partir pour l'Amérique du Sud. La famille ne veut plus mettre un camping-car dans un bateau.... Ce sera donc un départ du Puy-en-Velay direction la Laponie, la Scandinavie, la Russie voire la Mongolie. Mais ce n'est pas le plus important pour le père, Mickaël "Ce n'est pas tant la destination, c'est surtout le voyage qui est important pour nous. C'est de se retrouver tous ensemble. Que les petits puissent en profiter. Et que cela nous fasse une expérience, que la vision du monde ait changé pour nous. Enfin, c'est ce qu'on cherche en tout cas".

La famille doit partir dès que tout sera prêt. Au plus tard le 1er mai. Après, ils n'auront plus de logement en Haute-Loire.