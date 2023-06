Incroyable mais vrai : un appartement à Nantes à 2.700 euros le m²

Benjamin et Hayat ont emménagé, avec leur fille d'un an et demi, il y a moins d'un mois dans leur nouvel appartement, route de Saint-Herblain, entre les quartiers Bellevue et la Durantière. Situé au 5ᵉ étage, il est lumineux et offre une vue imprenable sur la ville : "On voit le Vieux Nantes, la cathédrale, l'église Sainte-Thérèse", énumère Benjamin. Hayat, elle, apprécie d'avoir la médiathèque juste à côté, pour y aller avec sa fille : "On est super bien", s'exclame la jeune maman.

L'appartement, neuf, fait 75m² et leur coûte... 204.000 euros. Un prix imbattable sur le marché de l'immobilier à Nantes et c'est grâce au Bail réel solidaire (BRS). Le couple achète le bâti mais pas le foncier, qu'il loue pour quelques euros par mois. "C'est quinze centimes d'euros du m² par mois", précise Michel Ménard, le président du Département de Loire-Atlantique. "C'est insignifiant en termes de redevance et ça permet de diminuer le coût à l'achat de 30 à 40% en fonction des opérations."

Benjamin et Hayat louent à l'Organisme foncier solidaire (OFS) Atlantique Accession Solidaire, créé par 14 opérateurs de logement social et trois collectivités : le Département de Loire-Atlantique, Nantes Métropole et la CARENE. La résidence Villa Lisa, où vit le couple, est la première opération de ce type dans le département mais déjà d'autres collectivités souhaitent rejoindre l'OFS : Cap Atlantique, Pornic Agglo Pays de Retz et Erdre & Gesvres. Le Département de Loire-Atlantique veut accélérer ce dispositif dans les prochaines années, avec un objectif de 600 logements par an.

Sur le marché, l'appartement vaut environ 350.000 euros

Pour Michel Ménard, président de l'OFS Atlantique Accession Solidaire, "un logement comme celui de Benjamin et Hayat doit quasiment être à 350.000 euros sur le marché." Sans ce dispositif de Bail réel solidaire, le couple n'aurait jamais pu acheter dans le quartier : "Là, ils peuvent accéder à la propriété à un tarif qui correspond à leurs ressources et qui ne les oblige pas à aller à 30 ou 40 kilomètres de Nantes."

Animateur dans plusieurs écoles du secteur (Chatenay, Bellevue et les Dervallières), Benjamin apprécie en effet de se rendre au travail à pied. Il reconnaît que, sans le BRS, il n'aurait pas obtenu un tel appartement : "On a un T4, on aurait sûrement pris un T3. Et avec le budget qu'on avait, on se serait certainement rapproché de Bellevue où les prix sont moins excessifs." Hayat a l'impression d'avoir tiré le gros lot : "On est bien franchement ! Dès qu'on a eu les clés, on est venu très vite ici", conclut la jeune maman dans un éclat de rire.