Indemnisation des dégâts des sangliers : "On est proche de la rupture" selon le président des chasseurs

Willy Schraen, le président de la fédération nationale des chasseurs était à Orléans ce jeudi : il a rencontré les responsables des fédérations départementales des chasseurs en Centre-Val de Loire. Autour de deux préoccupations majeures : l'indemnisation des dégâts agricoles provoqués par le grand gibier et le problème de l'engrillagement de la Sologne. Entretien avec Willy Schraen.

Jeudi dernier, le Conseil constitutionnel qu'avait saisi la Fédération nationale des chasseurs a confirmé le système actuel d'indemnisation des dégâts agricoles causés par le grand gibier (cerf, chevreuil et surtout sanglier) : vous estimez pourtant qu'on est arrivé au bout de ce système...

C'est l'évidence. Prenez l'exemple de la fédération départementale des chasseurs dans le Loiret : en 2020, elle a versé 1,6 million d'euros pour ces dégâts agricoles, elle devrait avoisiner les deux millions d'euros pour 2021 ! Et la tendance est la même partout. La loi sur laquelle repose ce système date de 1968, à une époque où on tuait 80.000 sangliers par an en France ; aujourd'hui, on abat 1 million de sangliers par an, la prolifération est considérable. Parallèlement, le nombre de chasseurs a diminué, il y a de plus en plus de grandes parcelles agricoles où il est, de toute façon, très difficile d'intervenir pour déloger les animaux, et les zones de non-chasse se développent. La situation devient inextricable.

Certaines fédérations commencent à avoir des problèmes financiers ?

Oui, ici on puise dans les réserves, ailleurs on emprunte... Ce ne sera pas tenable indéfiniment. Rendez-vous compte que dans le Loire, les indemnisations progressent, alors qu'on a réussi à réduire de 20% la surface concernée par ces dégâts agricoles ! On veut bien continuer à être au service de l'intérêt général, mais là, on est proche de la rupture. Arrivera un moment où on ne pourra plus financièrement, tout simplement.

Vous en appelez donc à réformer la loi pour qu'il y ait d'autres contributeurs ?

On n'y échappera pas. Je vais prendre un exemple concret : vous avez un territoire que vous ne voulez pas mettre à la chasse - et ça se respecte, jamais nous ne demanderons d'aller chasser dans un espace public ou privé si on ne nous y invite pas à le faire. Mais il faut bien comprendre que si vous avez un morceau de forêt de 50 ou 150 hectares qu'on retire de la chasse, il va y avoir des populations d'animaux qui vont y vivre et qui sortiront la nuit provoquer des dégâts sur les cultures agricoles. Il y a un moment où il faudra bien responsabiliser financièrement les gens de ces territoires non chassés.

La fédération départementale dans le Loiret regroupe 15 000 chasseurs © Radio France - François Guéroult

Autre sujet d'actualité, l'engrillagement de la la Sologne. Là aussi, pourra-t-on échapper à une loi ?

Il y a même 2 propositions de loi qui ont été déposées, l'une par le député LREM du Cher François Cormier-Bouligeon, l'autre par le sénateur LR du Loiret Jean-Noël Cardoux... Moi j'habite le Pas-de-Calais, quand je vois ici en sortant de l'autoroute ces grillages qui s'alignent à côté d'autres grillages, pendant des dizaines de kilomètres, je suis bien conscient que c'est inadmissible. En revanche, je ne veux pas que cette loi sur l'engrillagement se transforme en une loi liberticide contre la chasse. ll faut trouver un juste équilibre, et on y sera très attentif.