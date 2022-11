Indochine au festival Beauregard : un transporteur de l'Orne, fan du groupe, espère leur présenter son camion

Chez les Blin, Indochine c'est une histoire de famille. Joël, le père et sa femme Valérie sont des inconditionnels. Le transporteur routier de Saint-André-de-Briouze dans l'Orne les suit depuis 40 ans. Aujourd'hui, le couple et leur fils Gaëtan comptent bien décrocher leur place pour le festival Beauregard où le groupe Indochine se produira le 5 juillet 2023.

ⓘ Publicité

Une passion déclinée jusque sur le camion de l'entreprise Blin !

A 60 ans, Joël Blin a décidé de se faire un petit plaisir. Son dernier camion est à l'effigie du groupe Indochine. Dans les tons bleu et gris, tout le tracteur du 44 tonnes est décoré des visages du chanteur, Nicola Sirkis et des autres membres du groupe.

Joel Blin a décidé de dédier son dernier camion à Indochine, son groupe fétiche depuis 40 ans. © Radio France - Elodie Touchais

Sur chaque portière, des images de concerts ont aussi été peintes par Manolane, une artiste aérographe de Saint-Malo qui a donc immortalisé la passion de la famille Blin en grand. Aujourd'hui, il n'existe que trois camions en France décorés du groupe Indochine.

Les visages des membres du groupe Indochine ornent les deux portières du poids-lourd © Radio France - Elodie Touchais

Coups de klaxons et appels de phares pour saluer le passage du camion

Les allers et retours quotidiens réalisés par le transporteur routier entre son village de Saint-André-de-Briouze dans l'Orne et Caen font toujours leur petit effet. "Souvent ça klaxonne, ça fait des grands gestes sur le bord de la route" raconte Joël qui s'étonne même que "parfois la nuit, certains reconnaissent les phares" de son camion dont "on ne peut forcément qu'être fier"

En 2020, tous les noms des membres du groupe ont été inscrits sur le camion © Radio France - Elodie Touchais

Fan depuis 40 ans !

Le groupe Indochine, Joël Blin l'a découvert quand il était encore tout jeune routier il y a 40 ans. Mais pas de chance, le premier concert auquel il devait assister à Saint-Lô est annulé au dernier moment ! L'ornais s'est depuis rattrapé en les voyant plus d'une vingtaine de fois sur scène, allant parfois jusqu'à Brest ou même Nancy. A chaque fois, la magie opère car chez Indochine, tout lui plaît : "la musique, la voix, l'ambiance que Nicola Sirkis met". Et ce n'est pas son fils Gaëtan, tout aussi fan qui le contredira. Si lui se contente des scènes plus petites et souvent plus proches comme celle du zénith de Caen, il confirme "Indochine, c'est le show". Pour lui, "ce n'est pas que de la musique, c'est un spectacle son et lumière, c'est jamais pareil" assure le trentenaire.

La famille Blin dans les starting-blocks pour le festival Beauregard

L'annonce de la venue d'Indochine au festival de Beauregard le 5 juillet 2023 n'est pas passée inaperçue chez les Blin. Joël les a vu l'été dernier au stade de France à Paris lors des 40 ans du groupe "c'est vrai que ça ne fait pas très longtemps mais pour nous c'est long" confesse cet inconditionnel qui veut décrocher son futur sésame, sa place pour le concert d'Hérouville St Clair l'été prochain. Tout va être question d'organisation avec madame "derrière l'ordinateur" parce que Joël en est persuadé "les places vont partir très vite". Gaëtan se tiendra lui aussi prêt dès l'ouverture de la billetterie en ligne, "à 10h55 sur les écrans, en mode gangster, le premier qui a les places appellent les autres … pour en laisser aussi aux autres fans !".

C'est bien sûr au volant de son camion de 44 tonnes à l'effigie d'Indochine que les transporteurs ornais aimeraient rejoindre le château d'Hérouville Saint Clair, pour le laisser sur le parking et "permettre aux autres fans d'en profiter". Et pourquoi pas en profiter pour immortaliser la journée en faisant une photo avec les membres du groupe Indochine, "ce serait le pompon" rougit déjà d'envie le futur retraité qui envisage même, pour l'occasion, d'ajouter une nouvelle peinture sur le camion, sur l'arrière de la cabine encore vierge de toute référence à Indochine.

loading