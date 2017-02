Indre : 40 % des sapeurs-pompiers volontaires encadrés par une convention entre leur employeur et le Sdis 36

Cette convention permet de mieux concilier leurs activités professionnelles avec le volontariat. Dans l’Indre, début 2017, environ 350 conventions nominales sont signées entre le Sdis et les employeurs de pompiers volontaires.

Difficile de cumuler un emploi à temps plein et une casquette de sapeur-pompier. Et pourtant, le recours aux volontaires est indispensable - ils représentent 89 % de l’effectif total des pompiers indriens - et considérable - ils ont participé à 70 % des 12.231 interventions réalisées en 2016. Cette équation, c’est l’une des inquiétudes des pompiers qui se sont mobilisés vendredi 3 février devant le Sdis 36.

Le Medef 36 s’engage pour l’« intérêt général »

C’est aussi l’équation que tente de résoudre la convention signée mardi 7 février par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Indre et l’antenne locale du Medef. Une déclinaison de la convention nationale signée le 11 décembre 2015 entre le syndicat patronal et Bernard Cazeneuve, encore ministre de l’Intérieur. Dans un communiqué, le syndicat explique sa démarche :

Le Medef de l’Indre a souhaité participer pleinement à cette mobilisation en encourageant ses adhérents et les entreprises à s’inscrire dans la démarche d’intérêt général. - Communiqué commun du Medef et du Sdis 36

Un encouragement donc pour ses jeunes adhérents, l’antenne indrienne du mouvement des entreprises de France étant née en décembre 2016.

Permettre aux pompiers volontaires de se reposer entre opération et travail

Mais ce genre de convention existe depuis 2008 dans le département. En 2016, environ 350 des 1.054 pompiers volontaires ont des conventions. Bruno Théret en fait partie. A 46 ans, il est volontaire depuis 22 ans, et a une convention depuis six-sept ans, quand il a rejoint l’entreprise Poirier Erosion à Châtillon-sur-Indre.

Le premier avantage est celui des horaires : il décide quand il peut se signaler comme disponible au Sdis avec l’accord de son employeur, selon sa charge de travail et ses tâches spécifiques, et part quand il est bipé. Cette meilleure gestion lui permet aussi de se reposer entre les interventions et le travail.

Avant je me dépêchais d’aller au boulot parce que je perdais des heures, maintenant j’essaie de prendre un petit moment pour souffler avant de repartir. – Bruno Théret, sergent-chef volontaire à Buzançais et Châtillon-sur-Indre.

Le mécanicien participe à jusqu’à une centaine d’interventions par an, un quart de l’activité annuelle du centre de secours de Buzançais. Lorsqu’il s’absente ou arrive en retard, le sergent-chef ne perd pas d’argent : il perçoit son salaire, mais pas les indemnités de volontariat qui devraient être remises à son employeur dans le cadre de leur convention de mécénat. Mais Nicolas Mériaudeau les a refusées, « un cadeau pour le Sdis 36 », dit-il. Lui d’ailleurs, cette convention l’arrange : il est certain que son employé s’absente vraiment pour partir en intervention.

Seulement 33 % des volontaires ont une convention

Cependant, un tiers seulement des pompiers volontaires indriens a un tel encadrement. Tout en signant cette convention avec le Medef, la direction du Sdis 36 s’en satisfait.

Selon le Capitaine Christian Lacôte, le responsable du développement du volontariat, tous les pompiers volontaires ne peuvent pas être conventionnés, ou bien parce qu’ils habitent a plusieurs dizaines de kilomètres du centre de secours auquel ils sont rattachés, et ne doivent pas prendre de risques inconsidérés en s’y rendant à toute vitesse pour intervenir rapidement, ou bien parce qu’ils ne peuvent simplement pas s'absenter de leur travail.

On a des sapeurs-pompiers volontaires qui encadrent des enfants, qui sont surveillants pénitentiaires, imaginez, par rapport à leur activité professionnelle, il est juste impossible que ces gens-là soit libérés dans le cadre de leur travail. – Le Capitaine Christian Lacôte du Sdis 36

Selon lui, les conventions sont tout de même profitables, car elles facilitent la vie des sapeurs-pompiers volontaires d’une part, mais aussi car elles permettent aux entreprises d’oser en avoir dans leurs rangs et de découvrir ou reconnaître leurs qualités en matière de secours, notamment s’il arrive quelque chose sur le lieu de travail.