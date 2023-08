Indre : 500 promeneurs sous le charme pendant la 36ème Rando de la Brenne

Sous les grandes tentes installées près de l'étang de Bellebouche, c'est l'heure du petit déjeuner. Le départ de la randonnée est à chaque fois donné à 8h. Il faut donc prendre des forces avant d'avaler les 30 bons kilomètres au programme, que ce soit à pied, à vélo ou à cheval. Sur les trois jours, les quelques 500 participants vont parcourir 100 kilomètres (et même deux fois plus pour les cyclistes). Un effort qui en vaut la peine. "Ça fait une vingtaine d'années que je viens. J'ai vu des aigrettes, des étangs, des endroits magnifiques. On découvre toujours de nouveaux lieux", sourit Alain.

Les cyclistes sont les plus nombreux sur cette 36ème édition de la Rando de la Brenne © Radio France - Jérôme Collin

Chaque matin, le départ est donné par Jean-Louis Camus, l'un des fondateurs de cet événement. C'est toujours autant d'émotion que de voir tous ces marcheurs réunis. "Le plus fort pour moi, c'est qu'il y a 36 ans, avec des amis au bord d'une cheminée, on a décidé de créer cette randonnée. On avait raison de croire que le tourisme est un élément majeur pour le développement de notre territoire. On est en train d'écrire une page d'histoire pour l'avenir de la Brenne", explique-t-il.

La carte détaillée des parcours des trois jours de promenade en Brenne © Radio France - Jérôme Collin

Le tourisme visé est un tourisme de qualité. Et ça fonctionne bien : sur le parking avant le début de la marche, on voit beaucoup de plaques de départements hors région Centre-Val de Loire. Des Normands, des Picards, des Provençaux, des Sarthois... "Jamais je ne serais venu dans l'Indre et dans la Brenne sans cette balade. Si, une fois je suis allé acheter une voiture à Châteauroux mais c'est tout", plaisante Christian. Originaire de la Sarthe, il participe à la Rando de la Brenne pour la quatrième fois, toujours avec Eliott. "C'est mon âne ! Je voulais en avoir à ma retraite pour ne plus courir partout. Et aujourd'hui, je suis toujours avec lui", poursuit le jeune retraité.